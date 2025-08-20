Estate da fuorisede: tra ritorni, partenze e nuovi equilibri

3 minuti per la lettura

Ogni studente vive l’estate in modo diverso: chi torna a casa, chi lavora, chi parte per mete lontane. Le statistiche raccontano numeri, le storie raccontano emozioni.

Si sa, per chi ama l’estate non c’è nulla di più liberatorio che dare l’ultimo esame della sessione per potersi godere la “bella stagione”. Per molti poco importa se a settembre c’è ancora qualche prova, se ci si può rilassare ad agosto. Ma le realtà sono diverse e non tutti affrontano questo periodo allo stesso modo.

Dietro a treni e pullman presi al volo, ci sono anche i numeri ufficiali. Più della metà degli universitari italiani, circa il 54%, studia lontano da casa, spostandosi in altre province. Milano e Roma restano le città da cui partono più ragazzi, mentre Napoli, Salerno e Caserta sono quelle che accolgono più studenti. Le statistiche del MUR parlano di un’Italia giovane che ogni anno si mette in moto alla volta di una formazione accademica, creando piccole comunità nelle nuove città.

Tali cifre non riguardano solo statistiche, ma vite quotidiane fatte di valigie, partenze e ritorni. Questi numeri si traducono in ragazzi che rientrano nelle proprie città, nelle case di famiglia, e riscoprono emozioni, anche contrastanti, e abitudini rimaste sospese per mesi. È stato chiesto ai protagonisti di questa tematica cosa significasse per loro l’estate e queste sono le loro considerazioni.

VACANZE, LAVORI E TECNOLOGIA: GLI ALTRI VOLTI DELLA STAGIONE

Sicuramente il ritorno a casa è tra le prime cose che vengono in mente agli studenti. Poter stare nella propria camera a riposare senza il costante pensiero dello studio. Rivedersi coi propri amici. I pasti in famiglia con le tavolate. C’è chi, chiaramente, usa il ritrovato tempo libero per andare al mare o per fare compere.

Tuttavia, esiste anche un’altra realtà. Quella di tutti coloro che la propria casa non la sentono più come tale e sono in balia di sentimenti contrastanti, quasi abbattuti dal ritorno.

Bisogna tenere in considerazione una grande problematica di tutti gli studenti fuorisede, il carovita e, più nello specifico, il caro affitti. Prezzi insostenibili e asfissianti, quanto la calura estiva, rimangono un pensiero presente, anche se le case sono vuote. Per non gravare eccessivamente sulle proprie famiglie, molti studenti decidono di impiegare le proprie vacanze in lavoretti estivi, soprattutto nell’ambito del turismo o del ristoro.

Quest’ultimo settore favorito dalle località balneari che d’estate si riempiono per la movida, a differenza delle città universitarie che, invece, ricevono una battuta d’arresto momentanea. Le strade si svuotano, le serate non vengono organizzate più, o almeno non con la stessa frequenza e i luoghi, prima in grande fermento, ora offrono silenzi inattesi.

Invece, c’è chi, più fortunato, riesce a lasciare tutto, mettersi uno zaino in spalla e partire. Secondo un sondaggio condotto da Skuola.net, le mete più gettonate nel 2024 sono state Ibiza, Palma de Mallorca, Mykonos, Corfù. Chiaramente offre una lista anche per chi ha preferito una località più fresca, passando in Inghilterra, Norvegia o Olanda. Così si parte in compagnia dei propri amici.

Ma c’è chi passa l’estate impossibilitato, per un motivo o per l’altro, dal vedere i propri amici. Soprattutto se gli studenti in questione abitano a tanti, forse troppi, chilometri di distanza. È qui che entra in gioco la tecnologia, assolutamente da non demonizzare, in quanto riesce a offrire diverse soluzioni per questo problema. Tra videochiamate, social e messaggi, non si è mai troppo distanti, anche se sicuramente non è la stessa cosa del contatto fisico.

Gli scenari possibili sono tanti, provare a elencarli tutti sarebbe impossibile, ma qualunque esso sia, scegliete quello che più vi faccia stare meglio. Per chi, invece, proprio non sopporta l’estate, per qualsivoglia motivo, e non vede l’ora di tornare a una routine più frenetica, non demordete, settembre è dietro l’angolo.