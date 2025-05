Comunali Scalea: schede mancanti alla costituzione dei seggi

1 minuto per la lettura

Due schede mancanti alla costituzione dei seggi per le elezioni comunali di Scalea e un timbro erroneamente portato a casa dal presidente del seggio. Si fa luce sulla vicenda

SCALEA – Elezioni, segnalato a Scalea un caso da chiarire sulla mancanza, alla costituzione dei seggi, di due schede, poi recuperate, e sulla destinazione di un timbro utilizzato per vidimare le stesse schede.

Alla luce dei controlli effettuati in un plico di una delle sezioni dovevano esserci 1300 schede, ma al conteggio finale dopo la vidimazione ne sarebbero risultate due in meno. Una situazione che ha generato un po’ di tensione. Poi, a quanto pare, le due schede sono state ritrovate e sarebbe stata chiarita anche la questione relativa al timbro portato a casa forse erroneamente da uno dei presidenti. Su quanto accaduto è stato comunque informato il commissario prefettizio e le forze dell’ordine per le eventuali determinazioni. I seggi di Scalea sono affidati al controllo dei carabinieri della compagnia di Scalea.