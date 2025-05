Rende, Principe sindaco al primo turno: «Dedico questa vittoria a mia figlia»

2 minuti per la lettura

Sandro Principe sindaco di Rende al primo turno con una affermazione che non ammette repliche, il primo pensiero va alla figlia e poi all’impegno per rilanciare le politiche di area vasta

RENDE (COSENZA) – Quando si dice una ”vittoria bulgara”: Sandro Principe è sindaco di Rende per la terza volta dalla riforma elettorale del ’93. «Dall’andamento della campagna elettorale eravamo fiduciosi, ma questi numeri vanno al di là di ogni previsione». È il primo commento del neo primo cittadino rendese.

Sandro Principe, già sindaco di Rende dal 1980 al 1987 e dal 1999 al 2004, è stato sottosegretario al Lavoro e alla Previdenza sociale nei Governi Amato I e Ciampi. Consigliere regionale della Calabria nel 2005, è stato assessore alla Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica e Alta Formazione, quindi ancora componente dell’assemblea calabrese dal 2010 al 2014 rivestendo il ruolo di capogruppo del Pd. Principe si ricandida dopo essersi intestato la battaglia per il fronte del No al referendum sulla città unica. Era sostenuto da sei liste, nelle quali compariva il simbolo del Psi e di Italia del Meridione di Orlandino Greco.

Sono stati 21.492 i cittadini rendesi che si sono recati alle urne tra domenica e lunedì per eleggere la nuova amministrazione comunale. C’era una sensazione positiva rispetto al risultato, ma timidamente si pensava al ballottaggio. Invece, a solo mezz’ora dall’inizio dello spoglio in viale della Resistenza numero 34 l’entusiasmo era già palpabile. Dopo le prime duecento schede scrutinate la forbice si è attestata oltre il 51 per cento dei voti e la tendenza è rimasta stabile fino al termine dello spoglio. Principe arriva dai suoi sostenitori poco prima delle dirette dei telegiornali, il popolo lo acclama e lui, serafico in volto, dedica la vittoria alla figlia.

PRINCIPE ELETTO SINDACO AL PRIMO TURNO, LA DEDICA ALLA FIGLIA

«Mia figlia – ha detto Sandro Principe ai giornalisti – nella sua riservatezza teneva molto a Rende, alla politica e naturalmente a me. Ovviamente associo a questa dedica tutta la mia famiglia, mia moglie che è una vita che si sacrifica e poi lasciatemi dedicare alla città, a tutti i rendesi e a questi meravigliosi ragazzi che sono i 144 candidati e tutti gli altri che dietro le quinte hanno organizzato questa splendida campagna elettorale».

Un messaggio chiaro dalle urne arriva dritto al Pd. «Non ha saputo interpretare la sinistra moderna – ha aggiunto Principe riferendosi al partito democratico – era nato per essere la sintesi delle migliori politiche riformiste, strada facendo è diventato qualche altra cosa che è difficile decifrare e definire. L’obiettivo è fare tornare Rende una città normale e farla crescere dando prospettive ai giovani e alle fasce deboli come disabili e anziani: ricostruiremo una comunità sfrangiata mettendola in contatto con Cosenza, Castrolibero e Montalto Uffugo. Il mio è un impegno di servizio, il titolo di sindaco non mi serve per fare carriera, mi serve perché il mio cuore è stato sempre vicino a questa terra. Questo successo – ha concluso Sandro Principe – implica di rilanciare le politiche di area vasta, a Cosenza c’è un sindaco socialista, a Castrolibero c’è Orlandino che è stato un mio strettissimo e validissimo sostenitore».