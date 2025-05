2 minuti per la lettura

Elezioni. inizia l’era di Sandro Principe al Comune di Rende, ecco chi entrerà nel nuovo consiglio comunale che conterà 24 consiglieri, 15 di maggioranza (più il sindaco) e 9 di minoranza

RENDE (COSENZA) – Rispetto all’ultima consiliatura sono solo cinque i volti noti del Consiglio comunale di Rende. Si tratta di Pierpaolo Iantorno, Franco Beltrano, Michele Morrone, Andrea Cuzzocrea e Fabrizio Totera. Gli altri diciannove consiglieri sono tutte new entry. Un restyling pressoché totale del civico consesso. Poche le donne, appena sei, equamente distribuite tra maggioranza e minoranza. Il più giovane dell’assise è Federico Belvedere (25 anni da compiere), la palma di senior spetta invece a Franco Beltrano, classe ‘63.

I TOP PLAYER DELLE PREFERENZE

Il più votato in assoluto è stato Pierpaolo Iantorno (618 voti). Sfondano quota 500 Andrea Cuzzocrea, Franco Beltrano e Michele Morrone. Tra le donne il primato delle preferenze spetta a Veronica stellato (472 voti), staccata di appena sei voti Marinella Castiglione, altra campionissima di preferenze. Nella minoranza fanno la voce grossa Stefania Galassi (390 voti) e Adriana Calvelli (381 voti). È bene specificare che i voti delle 34 sezioni sono definitivi ma si attende ad horas la proclamazione degli eletti da parte del Viminale che potrebbe apportare leggere variazioni nelle preferenze di tutti i candidati.

ELEZIONI RENDE, I PRIMI NON ELETTI AL CONSIGLIO COMUNALE

In base alle determinazioni di Sandro Principe per quanto riguarda la composizione della Giunta risulta interessante dare un’occhiata ai primi non eletti nelle liste della maggioranza che potrebbero subentrare in surroga. La granitica Insieme per Rende vede al sesto posto Clelio Gelsomino e al settimo Francesca Cufone. Terzo posto per Luigi Superbo (Rende riformista), Ada Perna (Italia del Meridione), Francesco Midulla (Innova Rende), Massimo La Deda (Rende Avanti), Divina Scarnato (Avanti Rende libera).

ELEZIONI, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI RENDE

MAGGIORANZA

Andrea Cuzzocrea (Insieme per Rende) Francesco Beltrano (Insieme per Rende) Veronica Stellato (Insieme per Rende) Francesco Greco (Insieme per Rende) Francesco Gentile (Insieme per Rende) Pierpaolo Iantorno (Rende Riformista) Marinella Castiglione (Rende Riformista) Francesco Adamo (Innova Rende) Carlo Scola (Innova Rende) Valerio Cavalieri (Rende avanti) Daniela Ielasi (Rende Avanti) Federico Belvedere (Italia del Meridione) Emilio De Bartolo (Italia del meridione) Michele Morrone (Avanti Rende Libera) Francesco Tenuta (Avanti Rende Libera)

MINORANZA