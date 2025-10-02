Elezioni regionali: Tridico -Conte e il selfie inviato alla Sumud Flotilla

3 minuti per la lettura

Giuseppe Conte tra gli studenti dell’Unical invia selfie per la Flotilla e accusa il governo, Tridico promette il riconoscimento politico della Palestina e sanità migliore.

Sono centinaia gli studenti universitari che ieri mattina, 1 ottobre 2025, si sono ritrovati nell’anfiteatro del polifunzionale dell’Unica per affermare – qualora ancora qualcuno avesse il dubbio – che a Gaza è in corso un genocidio e che qualunque manifestazione non è contro il governo Meloni ma per la Palestina. Una manifestazione alla quale hanno partecipato anche Giuseppe Conte, ex premier, e Pasquale Tridico candidato alla presidenza della Regione Calabria.

CONTE: SELFIE PER LA FLOTILLA E L’ACCUSA AL GOVERNO

A prendere la parola sono stati gli universitari, i rappresentanti delle associazioni studentesche e di fronte a tanti giovani Conte scatta un selfie e lo invia al senatore del M5S Marco Croatti, che si trova sulla Flotilla diretta a Gaza. «La Meloni – ha detto Conte – addirittura ha accusato i nostri connazionali sulla Flottila di sabotare la pace, ma forse la pace è stata sabota da chi ha continuare a fare commercio con Israele. da chi ha finto di non vedere un genocidio in corso».

TRIDICO: «VOI FERMERETE IL GENOCIDIO. REGIONE RICONOSCERÀ LA PALESTINA»

In perfetto accordo Pasquale Tridico che dinanzi a tanti studenti rimarca: «Oggi diamo una risposta a chi dice che i giovani sono disinteressati e distanti. Sarete voi ragazzi – ha dichiarato Tridico – a fermare il genocidio di Gaza, non una guerra ma lo sterminio di una popolazione inerme. Appena sarò eletto presidente, la Regione riconoscerà politicamente – perché non spetta alle Regioni farlo – lo Stato di Palestina».

La platea è attenta e i temi trattati sono tanti e tutti connessi: sanità, lavoro, sostegno alle fasce deboli. «Noi non facciamo promesse elettorali. Io sono venuto qui spesso. Non abbiamo l’abitudine – ha chiarito l’ex presidente del Consiglio – di venire come il governo fa a ogni appuntamento regionale qualche giorno prima facendo un comizio di qualche ora, promettendo decine di milioni, che poi a questo punto si comincia a credere che siano sempre gli stessi. Li abbiamo visti promessi all’Abruzzo e non sono arrivati, promessi in Basilicata e non sono arrivati, adesso alle Marche e non sono arrivati, adesso alla Calabria. Questi milioni girano, ma non atterrano mai.

L’AFFONDO SU PNRR E SANITÀ: «OCCHIUTO PENSA ALLA RESIDENZA DI TRIDICO»

Io direi al governo, siate più seri quando soprattutto governate da cinque anni regioni e non riuscite a spendere soldi del PNRR che vi abbiamo lasciato. Siamo all’incirca a poco più del 20% sull’impegno di spesa totale. Sono molto indietro questi cantieri, e quei pochi che ci sono, ci sono grazie ai soldi che noi abbiamo portato con grande responsabilità. Sui commissari alla sanità che ho nominato da premier mi assumo la responsabilità, però anche il centrodestra ha le sue colpe perché governa la Calabria da 5 anni e invece Occhiuto – ha aggiunto il leader del Movimento 5 Stelle – si preoccupa della residenza di Tridico anziché di quella dei giovani calabresi che risiedono all’estero.

Nel programma di Pasquale Tridico, del Movimento Cinquestelle e dell’intera coalizione abbiamo previsto un forte pacchetto di misure per trattenere qui i nostri giovani, per fare in modo che siano gratificati da un lavoro dignitoso, di avere una prospettiva reale e concreta in contrapposizione al clientelismo che non fa crescere la Calabria». Tridico ritorna sul tema della sanità e riferendosi all’annuncio della Meloni della prossima uscita della Calabria da commissariamento ha aggiunto: «Spero che questo impegno – ha concluso Tridico – sarà mantenuto in tutti i casi, cioè anche quando io sarò eletto presidente e mi occuperò di risanare un comparto allo sfascio dove purtroppo si continua a morire».