Regionali Calabria, Tridico: «Ho fatto campagna con il cuore»

A Corigliano-Rossano il comizio di chiusura di campagna elettorale del candidato di centrosinistra Pasquale Tridico.

CORIGLIANO ROSSANO – Parliamo al cuore e non alla pancia dei calabresi. È questo il refrain della campagna elettorale del candidato del campo largo Pasquale Tridico. Nella città di Corigliano-Rossano ha scelto di chiudere la campagna in piazza Le Fosse, insieme al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, davanti a una folla gremita che non si è fatta fermare da un’aria sorprendentemente fredda per la stagione.

UNA FOLLA GREMITA PER LA CHIUSURA DI TRIDICO

Sul palco, accanto a Tridico, c’erano i rappresentanti del centrosinistra unito: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e le liste civiche del campo progressista. Sanità, infrastrutture, giovani e occupazione hanno scandito il programma di Tridico, che ha aperto il comizio tracciando un bilancio della campagna definita “appassionata” e “ostinata”, maturato in oltre diecimila chilometri percorsi e centoventi comuni attraversati. «Mi accusano di essere fuori – ha detto – ma dovrebbero preoccuparsi di chi è costretto ad andar via, dei nostri ragazzi che spostano residenze e futuro. Io sono calabrese quanto loro, forse più di loro. In queste settimane ho visto speranza, dignità, voglia di tornare, ma per restare bisogna avere acqua in casa, lavoro di qualità, servizi moderni. Ho fatto una campagna con il cuore, non con la pancia».

L’AFFONDO SULLA SANITÀ

Ha rivendicato le sue proposte – dal reddito di dignità per gli occupabili agli sgravi sul bollo auto, – rispedendo al mittente le critiche del centrodestra. «Quando le misure le propongono loro, sono possibili. Quando le proponiamo noi, no». Poi l’affondo sulla sanità: «Non si può continuare a mendicare un ricovero o un’ambulanza. Chi resta qui non deve sentirsi isolato, ma parte di una comunità che si rialza».

CONTE ACCOLTO DA UNA OVAZIONE



Giuseppe Conte, accolto da un’ovazione, ha allargato lo sguardo all’Italia. Da Rossano ha ricordato la mobilitazione nazionale contro il genocidio a Gaza, soffermandosi sulle proteste che ieri hanno attraversato il Paese dopo il fermo della Flotilla. «Oltre due milioni di persone in piazza per difendere valori morali e impegno civile, mentre il governo resta inerte e silente».

Sul fronte calabrese, Conte ha accusato il centrodestra di aver «giocato d’anticipo» sacrificando la stabilità istituzionale alle convenienze personali. «Occhiuto ha interrotto la legislatura, perché sapeva che stava per diventare penalizzante per lui. Ha provato a coglierci impreparati, ma abbiamo candidato una risorsa di livello, costruito programmi solidi e stiamo recuperando sull’onda dell’entusiasmo popolare». E ancora «Dalla sanità alle infrastrutture fino al lavoro, la Calabria soffre troppo. Questa rincorsa può riservare brutte sorprese a chi pensava di vincere facile. Sono orgoglioso del lavoro di Tridico e di questa coalizione: ora tocca ai cittadini trasformare la speranza in governo».

ELLY SCHLEIN: «UNA PIAZZA MERAVIGLIOSA»

Elly Schlein è presente in videocollegamento. «È una piazza meravigliosa, caro Pasquale ti vogliamo presidente – ha detto la segretaria dem – Noi possiamo farcela, dobbiamo crederci fino in fondo».