Regionali Calabria, Stasi chiama il centrosinistra alla resa dei conti

2 minuti per la lettura

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, commenta l’esito delle elezioni regionali in Calabria: «Ora costruiamo il nuovo centrosinistra»

Da possibile sfidante di Roberto Occhiuto a duro accusatore del centrosinistra al quale lui stesso appartiene. Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano non ha perso tempo. E le sue parole hanno il sapore di chi vuole prendere le redini di una centrosinistra sconfitto ancora una volta dalle forze del centrodestra.

FLAVIO STASI: «CENTROSINISTRA STRUTTURALMENTE IMPREPARATO»



Il sindaco di Corigliano-Rossano si è visto in giro sulla Jonica con Pasquale Tridico che ha scelto proprio la più grande città del nord della Calabria per la chiusura della campagna elettorale. Stasi affida ai social – in questo somiglia molto al governatore – i suoi pensieri post elettorali: «Dobbiamo ringraziare Pasquale Tridico per la generosità, onestà e competenza con le quali si è battuto in un contesto difficile e con tempi ristrettissimi. Al nostro candidato non possiamo rimproverare nulla».

CENTROSINISTRA ALLA TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA

«Diverso è per il centrosinistra, alla terza sconfitta consecutiva, con proporzioni inaccettabili, strutturalmente impreparato. Spero che nessuno, da Roma a Reggio Calabria, abbia il coraggio di inventarsi bicchieri mezzi pieni: non c’è rimasto nemmeno il bicchiere. La nostra gente tra una accozzaglia di potere e la sua brutta copia, preferisce l’originale. Una classe dirigente totalmente impegnata a tutelare le proprie posizioni personali e che ha creato un danno enorme alla Calabria: più che da rinnovare è da azzerare. Ora bisogna costruire il nuovo centrosinistra, coraggioso, impegnato e radicato sul territorio».

FLAVIO STASI, «DAL GOVERNATORE OCCHIUTO MI ASPETTO PIÙ CONDIVISIONE ISTITUZIONALE»



Non dimentica di fare i complimenti al rieletto presidente Roberto Occhiuto augurandogli buon lavoro per tutta la Calabria. Si rivolge proprio al governatore: «Mi aspetto più condivisione istituzionale e maggiore programmazione condivisa, a partire dai fondi di coesione. Inoltre spero che affermazioni come “sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria” siano frutto dell’emozione: alle elezioni ci si confronta politicamente, mentre le questioni giudiziarie si affrontano in altri contesti».