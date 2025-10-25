Capistrano, alle elezioni comunali Crispino contro Martino

1 minuto per la lettura

Elezioni comunali a Capistrano, si vota a novembre dopo il commissariamento: Crispino sfida l’ex sindaco Martino per la guida del Comune.

CAPISTRANO (COSENZA)- Anche a Capistrano, nella valle dell’Angitola, si voterà il 23 e 24 novembre dopo due anni di gestione commissariale. La sfida sarà tra Giuseppe Rocco Crispino, con la lista “Ninfea per riemergere”, e Marco Martino, ex sindaco e già protagonista della vita politica locale, che guiderà la lista “Rinascita Capistranese”. Crispino ha presentato una squadra composta da Antonio Mesiano, Denise Pia Mesiano, Fortunato Condello, Mario Domenico Manduca, Natalina Manduca, Tommaso Mandaliti e Raffaela Rizzuti. Tra i candidati più noti figura Tommaso Mandaliti, per anni alla guida dell’Avis di Capistrano.

ELEZIONI A CAPISTRANO: CRISPINO SFIDA MARTINO

Martino, invece, punta a riconquistare la fiducia dei cittadini e proseguire il lavoro interrotto due anni fa. Con lui in lista Vito Pirruccio, già vice sindaco e consigliere provinciale, Maria Grazia Montoro, Fabiola Pasceri, Vito Antonio Montesano, Maria Pia Tino, Davide Caputo, Antonio Pisani, Domenica Pisani, Sara Giordano e Vito Mandaliti. Il candidato più anziano è Tommaso Mandaliti (classe 1947), mentre il più giovane è Davide Caputo, nato nel 2007. Alle ultime amministrative del 2022, Marco Martino con la lista “Città Futura” ottenne il 91,6% dei voti, con 545 preferenze, contro le 50 dell’altra lista. Gli aventi diritto al voto sono 1.379, ma solo la metà, negli ultimi anni, si è recata alle urne. Un dato che la nuova tornata elettorale potrebbe invertire, anche alla luce del forte desiderio di ritorno alla democrazia e alla partecipazione civica.