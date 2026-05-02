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Il Tar Calabria riammette la lista “Grisolia Bene Comune” e il candidato sindaco Antonio Longo alle elezioni comunali di Grisolia 2026. Si torna a due liste in campo

Colpo di scena nelle elezioni comunali di Grisolia 2026. Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha accolto il ricorso presentato dalla lista “Grisolia Bene Comune”. Riammettendo ufficialmente la compagine e il candidato sindaco Antonio Longo alla competizione elettorale in programma il 24 e 25 maggio.

IL TAR CALABRIA RIAMMETTE LA LISTA GRISOLIA BENE COMUNE

La decisione è arrivata nella mattinata di oggi, sabato 2 maggio 2026, al termine di una seduta straordinaria del collegio giudicante presieduto da Ivo Correale, con Francesco Tallaro in qualità di consigliere estensore e Vittorio Carchedi come referendario. I giudici, sottolineando la “peculiarità della vicenda”, hanno inoltre disposto la compensazione delle spese legali tra le parti.

IL RICORSO E LE MOTIVAZIONI DEL TAR CALABRIA



Il ricorso presentato dall’avvocato Luigi Crusco contro il provvedimento della Commissione elettorale circondariale di Paola, che aveva escluso la lista per presunte irregolarità nella raccolta delle sottoscrizioni.

Secondo la ricostruzione della difesa, le anomalie contestate sarebbero state riconducibili a un errore formale del pubblico ufficiale incaricato della predisposizione dei moduli, e non a responsabilità dirette dei sottoscrittori o dei promotori della lista.

Il Tar ha accolto questa impostazione, chiarendo che la validità delle firme non viene compromessa dalla collocazione della sottoscrizione dell’autenticatore. Nella sentenza si evidenzia infatti che “il contesto unitario del documento e l’unicità del soggetto” consentono di considerare valida l’autenticazione complessiva, anche se la firma risulta apposta in un solo riquadro.

ELEZIONI COMUNALI A GRISOLIA, SFIDA A DUE LISTE

Con la riammissione di “Grisolia Bene Comune”, il quadro elettorale si ridefinisce. Saranno dunque due le liste in corsa per la guida del Comune tirrenico: “Grisolia Bene Comune”, con candidato sindaco Antonio Longo. “Grisolia Unita”, guidata dal sindaco uscente Saverio Bellusci

La decisione del Tar restituisce così piena competitività alla tornata elettorale, evitando il rischio di una competizione con una sola lista e riaprendo il confronto politico nel centro dell’alto Tirreno cosentino.

L’appuntamento con le urne resta fissato per il 24 e 25 maggio 2026, in un clima che si preannuncia ora più acceso e partecipato.