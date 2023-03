Caruso: «Il Marulla in concessione solo con un progetto di ristrutturazione totale»

1 minuto per la lettura

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso non ha dubbi: «Lo stadio Marulla va in concessione solo se c’è un progetto di ristrutturazione totale»

COSENZA – Sul confronto- discussione che il nostro giornale ha aperto sulle condizioni di “salute” della Tribuna B e più in generale di tutto lo stadio “San Vito-Marulla” è intervenuto anche il sindaco della Città dei Bruzi, l’avvocato Franz Caruso.

I problemi sono noti da tempo e da tempo si era pensato di avviare i lavori di messa in sicurezza della Tribuna B, lavori che poi erano rimasti solo nelle intenzioni. Il sindaco è stato chiarissimo, come solito fare, senza girare intorno al problema.

CARUSO SULLA CONCESSIONE DELLO STADIO MARULLA

«Lo stadio San Vito Marulla non andrà mai in concessione senza un progetto di Finanza che guarda alla totale ristrutturazione dello stesso… Lo stadio andrà smontato pezzo per pezzo e rifatto di sana pianta. Questa è la nostra idea e su questa idea stiamo lavorando».

