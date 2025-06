Comune di Rende, ecco la Giunta Principe

3 minuti per la lettura

RENDE (COSENZA) – Nessuna nomina ufficiale, bisognerà infatti attendere l’insediamento del Consiglio comunale il prossimo 25 giugno con la certificazione delle relative surroghe, ma la Giunta di Sandro Principe prende sempre più forma. Nella riunione di maggioranza di mercoledì il primo cittadino ha fatto il punto della situazione insieme ai quindici consiglieri eletti ed è stata affrontata la questione della composizione della Giunta. Manca qualche tassello ma siamo ormai in dirittura d’arrivo. Dovrebbero entrare in Giunta Andrea Cuzzocrea (delega Ambiente e territorio), Veronica Stellato (Commercio e attività produttive), Pierpaolo Iantorno (Pianificazione strategica e Attuazione del programma), Daniela Ielasi (Politiche sociali) e, da esterno, Federico Jorio al Bilancio e alla Sanità. Per quanto riguarda le Opere pubbliche l’idea è una sorta sinergia tra gli assessorati Cuzzocrea e Iantorno. Nessuna sorpresa per la carica di vicesindaco che andrà a Fabio Liparoti, segretario della Federazione riformista a cui sarà conferita anche la delicata delega all’Urbanistica. Manca la casella da assegnare a Italia del Meridione ma a questo punto, in base alla bozza della Giunta, il nome che dovrà indicare il partito di Orlandino Greco sarà una donna (e quindi un’esterna visto che gli eletti sono stati Federico Belvedere ed Emilio De Bartolo) in ossequio alla parità di genere. Il sindaco ha pertanto chiesto a Idm una rosa di nominativi da cui attingere. Principe potrebbe poi tenere per sé le deleghe alla Cultura e ai rapporti con l’Università.

Il sindaco Principe punta a mettere in campo una Giunta forte e competitiva e nella riunione di mercoledì ha motivato le sue scelte spronando la sua maggioranza. Da un punto di vista operativo ed organizzativo i vari assessorati e la maggioranza in Consiglio comunale dovranno operare in simbiosi. I potenziali assessori nelle prossime ore dovranno esprimere a Principe eventuali remore ad accettare l’incarico. Non dovrebbero esserci defezioni ma Iantorno e Ielasi avrebbero ancora qualche residua riserva.

Se le nomine saranno formalizzate assisteremo anche a delle modifiche riguardanti la composizione del Consiglio comunale a causa delle surroghe. Il civico consesso sarà presieduto da Francesco Adamo che alla vigilia non sembrava in lizza per guidare l’assise ma l’indicazione di Principe ha sparigliato le carte. Per quanto riguarda le new entry, al posto di Cuzzocrea e Veronica Stellato entrerebbero Clelio Gelsomino e Francesca Cufone nelle file di “Insieme per Rende”. “Rende avanti” vedrebbe l’ingresso di Massimo La Deda per Daniela Ielasi. “Rende riformista” registrerebbe invece il ritorno in assise di Luigi Superbo (in surroga a Pierpaolo Iantorno). Restano intatti, alla luce di quest’ipotesi di scenario, gli scranni di “Innova Rende” (Francesco Adamo e Carlo Scola), “Avanti Rende libera” (Michele Morrone e Francesco Tenuta) e, come detto, “Italia del Meridione”. Altro discorso le eventuali deleghe che Principe potrebbe conferire ai consiglieri della maggioranza per ottimizzare e qualificare il lavoro dell’amministrazione comunale.

Il 25 giugno il civico consesso oltre a votare il presidente (in pole, ripetiamo, Francesco Adamo) dovrà eleggere anche due vicepresidenti, di prassi uno spettante alla maggioranza e uno alla minoranza. Nei giorni successivi all’insediamento dell’assise civica avverrà l’elezione dei presidenti di Commissione, sulle relative composizioni c’è stato già ieri un primo accordo di massima al netto delle surroghe.