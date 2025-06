2 minuti per la lettura

«Minacce e insulti» e «un clima inaccettabile» è la denuncia del consigliere di Minoranza Di Natale dopo le tensioni durante l’ultimo consiglio comunale di Paola

PAOLA (CS) – Tensione alle stelle durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Paola. Il consigliere di minoranza Graziano Di Natale ha denunciato un episodio dai contorni preoccupanti: insulti, minacce e un clima definito “inaccettabile”.

«Durante il dibattito – racconta Di Natale – mi sono state rivolte frasi intimidatorie come ‘Stai zitto!’, ‘Vergognati!’ e ‘Ti fazz vir io!’. Solo per aver esercitato, con correttezza, il mio ruolo istituzionale». Il consigliere ha sottolineato come il suo intervento, nel pieno esercizio delle prerogative dell’opposizione, abbia scatenato una reazione violenta e fuori luogo.

MINACCE IN CONSIGLIO COMUNALE A PAOLA, L’APPELLO DI DI NATALE

A preoccupare ulteriormente è l’assenza di documentazione ufficiale di quanto accaduto: le telecamere che solitamente riprendono le sedute, erano infatti spente. «Mi auguro non sia stato fatto in modo strumentale», ha commentato.

Di Natale lancia un appello a chiunque abbia registrato l’accaduto con il proprio smartphone affinché renda pubblico il video, “perché la cittadinanza deve sapere ciò che è realmente successo”.

In merito al confronto politico, il consigliere non usa mezzi termini: «Non accetto lezioni da chi si comporta come una maestrina pronta a bacchettare tutti, senza alcun rispetto istituzionale. Chi governa lo faccia con serenità, e chi è stato eletto all’opposizione, come me, deve essere libero di svolgere il proprio compito senza intimidazioni». Di Natale ha infine ringraziato i cittadini che gli hanno manifestato solidarietà, parlando di un importante gesto di rottura rispetto a un clima che definisce di “omertà istituzionale”.