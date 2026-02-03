Comune di Cosenza, il circolo del Pd volta pagina

2 minuti per la lettura

Il circolo del Pd di Cosenza archivia l’esperienza amministrativa di Caruso e lancia il Forum “Obiettivo Cosenza 2050”

COSENZA – Non una fine, ma un nuovo inizio. Sebbene si lasci alle spalle non poca amarezza, il Partito Democratico di Cosenza ha deciso di ripartire. Il tracciato del nuovo percorso è stato delineato nel corso dell’assemblea del direttivo il 2 febbraio presso il circolo “Marica Zucarelli”: un passaggio politico netto nei rapporti con l’amministrazione comunale di Franz Caruso.

Centrale nel dibattito la rimodulazione della giunta e la revoca della delega di Francesco Alimena, oramai ex consigliere delegato al Centro Storico, un vero e proprio spartiacque che segna un cambio di rotta.

LE PAROLE DELLA SEGRETARIA DEL CIRCOLO PD ROSI CALIGIURI

A definirlo così è stata la segretaria del circolo, Rosi Caligiuri nella sua introduzione: «Quello che è accaduto nelle ultime settimane riguarda soprattutto il ruolo del Pd, da sempre circolo vivo e che ha fatto politica attraverso analisi, documenti e critica costruttiva sempre nell’interesse della città e dei cittadini».

Tutto questo finora in armonia con l’operato del sindaco di Cosenza, ma con la rimodulazione della giunta è avvenuta un’incrinatura: «La revoca della delega ad Alimena non è motivata da ragioni politiche, ma personali. Questo rivela una chiara intenzione personalistica, nonché un gesto che svuota di significato il ruolo dei partiti. Da oggi si apre una nuova fase» annuncia, infine, Caligiuri.

LA DELUSIONE DI FRANCESCO ALIMENA

Un deluso Francesco Alimena parla di «fiducia tradita», ma si lascia alle spalle il negativo e con orgoglio rivendica il suo impegno a favore del centro storico: «Continuerò a impegnarmi per il mio obiettivo. Questa non è la fine di Cosenza 2050: non mi troverete in giunta, ma sarò sempre tra questi vicoli a lottare per concretizzare il mio impegno sul centro storico».

L’ANALISI ENZA BRUNO BOSSIO E CARLO GUCCIONE SUL COMUNE DI COSENZA

Più dura la linea di Enza Bruno Bossio che così afferma: «Con Caruso avevamo strappato la città alla destra, dando a Cosenza un’altra faccia grazie anche all’operato svolto nel centro storico, un’azione che porta la firma di Francesco Alimena».

Arriva poi il suo messaggio di fiducia sul futuro: «È nostro dovere ora condurre una battaglia politica affinché il lavoro non vada disperso fino al termine della consiliatura».

Chiude l’assemblea Carlo Guccione: «Non si è scritta una bella pagina della politica cosentina. Ora bisogna reagire, rimettere insieme le priorità della città e dei cittadini, dando vita a un progetto vero».

IL PD LANCIA IL FORUM “OBIETTIVO COSENZA 2050”

Il sentiero è definito: il Pd annuncia il perseguimento dei suoi obiettivi attraverso l’istituzione del Forum “Obiettivo Cosenza 2050”, uno spazio pubblico che coinvolgerà forze sociali, culturali e politiche per rilanciare una nuova visione di città, come si legge nella relazione ufficiale della segretaria, documento approvato all’unanimità.

In una fase critica, insomma, ci sarà comunque terreno fertile dal partito per un una visione alternativa e credibile.