4 minuti per la lettura

Seduta fiume del Consiglio comunale di Rende, riparte l’area mercatale. Principe risponde alle interrogazioni della minoranza sulla viabilità

RENDE (COSENZA) – Tempi serrati e quel po’ di dialettica che basta per un’ora e mezzo circa di durata. Ecco, in sintesi, la seduta del Consiglio Comunale di Rende svoltasi la sera del 23 marzo a partire dalle 17,30. Sei i punti all’ordine del giorno, poi ridotti a quattro: slittano alla prossima seduta l’approvazione del Regolamento sui contributi e la modifica al Regolamento del Consiglio Comunale perché, ha affermato il Presidente dell’Assise Civica, Francesco Adamo, il loro iter non era ancora completo. I ventidue consiglieri presenti hanno subito votato l’approvazione dei verbali delle sedute del 23 e del 27 febbraio scorsi, passate entrambe a maggioranza, tranne l’astensione degli assenti ai relativi dibattiti.

VIABILITA’, TRASPORTI E TRAFFICO: IL SINDACO RISPONDE

Si entra subito nel vivo con le risposte del sindaco Sandro Principe, alle interrogazioni presentate dai Consiglieri di minoranza Ing. Marco Ghionna, Capogruppo di Futura, e dell’Avv. Rossella Gallo, capogruppo di M5S-Sinistra per Rende.

Le loro tre interrogazioni riguardano alcuni punti chiave del dibattito politico e mediatico cittadino (e non solo) degli ultimi mesi: la situazione del traffico automobilistico in città dopo le modifiche alla viabilità apportate a partire da gennaio e la situazione del Trasporto Pubblico Locale, che – a giudizio dell’Avv. Gallo – sarebbe non poco condizionata dalla carenza di informazioni.

In particolare, Ghionna ha chiesto al Sindaco se l’Amministrazione sarebbe disposta al classico passo indietro per disintasare la città.

Molto articolata e non priva di riflessi ironici la risposta del Primo Cittadino.

«Mi chiedo se i cittadini di via Busento e dintorni abbiano titoli “nobiliari” che altri non hanno», ha spiegato l’On. Principe. E ha proseguito: «Girando non ho riscontrato situazioni più difficili rispetto a Roges: penso a via Marconi o all’uscita verso la Zona Industriale. A via Busento da alcuni giorni la fila non esiste quasi più». Una sola cosa fa paura in questa zona: «L’ordine».

Quest’Amministrazione, ha ancora insistito il Sindaco, «Persegue l’idea di creare una “Camera Urbana” che consenta di entrare in città per motivi di interesse e non per attraversamento. Quindi abbiamo messo in moto un meccanismo per evitare che tutti i pullman diretti all’autostazione di Cosenza passassero da Rende». Al riguardo, «C’é un’intesa con la Regione per evitare il passaggio in centro città dei pullman extra-urbani».

Inoltre, «Abbiamo chiuso un accordo con Cosenza per il Brt (Bus rapid transit) e collegheremo ciclabilmente la stazione di Quattromiglia con l’Unical, sperando di appaltare i lavori in tarda primavera». Per finire, «Abbiamo “aggredito” via Marconi e il Campagnano, per togliere mezzi pesanti e bus dal centro della città». Abbastanza rapido il dibattito seguito alle repliche del sindaco: Ghionna si è dichiarato «non soddisfatto», Gallo «abbastanza soddisfatta».

Il punto è passato a maggioranza, tranne le astensioni dei consiglieri di opposizione.

RIPARTE L’AREA MERCATALE DI RENDE

Dialettica meno accesa per il terzo punto all’Odg, che ha anch’esso tenuto banco in parte del dibattito cittadino dell’inverno trascorso: l’approvazione del Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche nell’area mercatale comunale.

Questo regolamento sancisce la ripartenza dell’area di via Parigi, nei pressi di Villaggio Europa tradizionalmente destinata al mercato cittadino. «Abbiamo impegnato per gestire gli stalli 6.400 mq su circa 11.000 mq», ha spiegato l’Assessore al Commercio Veronica Stellato nella sua relazione. E ancora: «Circa 214 posteggi. Abbiamo tenuto presenti anche le esigenze dei disabili. Abbiamo seguito più esigenze, a partire dalla sicurezza».

Nel breve dibattito seguito, hanno espresso perplessità l’Ing. Marco Ghionna e l’Ing. Giovanni Bilotti, il Capogruppo di Generazione: per entrambi, il regolamento presentato in Consiglio non avrebbe norme specifiche sulla sicurezza.

Ai due replicano, in ordine, l’Assessore Stellato, il Sindaco e l’Assessore Andrea Cuzzocrea, titolare delle deleghe su Ambiente ed Energia. L’assessore Stellato ha affermato che questo regolamento specifico sarebbe in progress, sebbene il progetto presentato in aula comprende già la previsione di vie di fuga.

Il Sindaco, invece, ha annunciato che i Vigili del Fuoco concentreranno a breve la presenza dei loro mezzi nella stessa area, quindi la sicurezza, nei fatti, non dovrebbe essere più un problema. L’assessore Cuzzocrea, infine, ha chiuso il dibattito affermando che quello discusso in Consiglio è un regolamento di funzionamento. Quello specifico sulla sicurezza sarà approvato a breve. Il punto è passato con quattordici voti a favore e sette astensioni.

REGOLAMENTO PER IL CERIMONIALE

Discussione velocissima e approvazione all’unanimità per l’ultimo punto all’Odg, relativo all’approvazione del Regolamento per il Cerimoniale. Questo regolamento, ha spiegato nella sua relazione il Vicesindaco Avv. Fabio Liparoti, si ispira al Dpcm del 2006, «una vera e propria normativa-quadro e mira ad assicurare uno svolgimento ordinato degli avvenimenti e ripristinare un’immagine più consona dell’Ente». In base a questa normativa, il Comune si doterà del cerimonialista «una figura, tra l’altro, molto antica che dovrà seguire dei protocolli ben precisi e corrispondere a requisiti rigorosi».

Sono intervenuti, la Dr. Stefania Galassi, capogruppo di Rende Azzurra e Vicepresidente del Consiglio Comunale, e Francesco Tenuta di Rende Libera-Psi. Quindi il Presidente Adamo ha aggiornato la seduta.