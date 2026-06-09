Federazione provinciale Pd Cosenza, dimissioni di Lettieri

2 minuti per la lettura

Il segretario della Federazione provinciale del Partito democratico Matteo Lettieri ha rassegnato le dimissioni

COSENZA -È durata meno di un anno l’esperienza di Matteo Lettieri alla guida della Federazione provinciale del Partito democratico. Le dimissioni del sindaco di Celico erano nell’aria ormai da mesi ma ieri l’ormai ex segretario dem ha gettato la spugna.

LE PAROLE DI MATTEO LETTIERI

«È una scelta estremamente dolorosa, già anticipata diversi mesi fa ai vertici regionali e nazionali del partito, che soltanto adesso – subito dopo la conclusione della direzione p che ha approvato il Rendiconto finanziario 2025 – rendo pubblica per il profondo senso di responsabilità che ho da sempre nutrito verso la nostra comunità politica», scrive in una lettera inviata agli iscritti dem.

«Ho ritenuto doveroso, infatti, garantire la massima stabilità possibile, nonostante i ripetuti atti di irresponsabilità compiuti da alcuni, per consentire ai territori di affrontare e portare a termine le complesse competizioni elettorali che hanno interessato la provincia di Cosenza negli ultimi mesi. All’indomani di un Congresso provinciale molto acceso, le dimissioni del presidente della Regione hanno catapultato anticipatamente il nostro partito nella sfida elettorale regionale.

«Una prova resa difficile dai tempi strettissimi ma che, nonostante le complessità, ci ha visti capaci di mettere in campo due liste competitive e di eleggere un consigliere regionale del Pd, nel segno di quel rinnovamento emerso proprio dal Congresso. Subito dopo è iniziato il lavoro per le elezioni provinciali, intersecatosi con la gestione della crisi al Comune di Cosenza e con la celebrazione di congressi di circolo fondamentali in vista delle amministrative. Anche sul fronte delle elezioni provinciali è stato fatto un lavoro enorme».

«Pertanto, nella certezza di aver sempre agito nell’esclusivo interesse del partito e dei suoi iscritti, offro sin d’ora la mia disponibilità a collaborare per individuare una figura che sia in grado di continuare questo lavoro verso il futuro della Federazione», conclude Lettieri.