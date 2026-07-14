Cosenza, Fernando Caldiero presidente del Collegio dei revisori

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Il Consiglio comunale di Cosenza ha eletto Fernando Caldiero presidente del Collegio dei revisori dei conti per il prossimo triennio

COSENZA – Via libera del Consiglio comunale di Cosenza al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2026-2029. Con venti voti il nuovo presidente del Collegio dei Revisori è risultato essere Fernando Caldiero. Nell’urna anche cinque schede bianche e un voto a testa per Angelo Brutto e Maria Patrizia Florio.

Rispetto a tre anni fa quando Franco Colistro dovette lasciare il passo ad Andrea Manna non ci sono state sorprese. Infatti la maggioranza si è compattata intorno a Caldiero. Sono poi stati approvati altri due punti su alcuni pratiche urbanistiche. Rinviati invece gli altri cinque punti all’ordine del giorno.