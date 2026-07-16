Rubinetti a secco a rione Massa a Cosenza, protestano i residenti

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Le famiglie di Rione Massa a Cosenza denunciano nuovamente la grave carenza idrica nella zona

Le famiglie del Rione Massa di Cosenza intendono denunciare, ancora una volta, una situazione divenuta ormai insostenibile. “Da troppo tempo, con cadenza pressoché quotidiana, dalle sette di sera le abitazioni del quartiere restano completamente prive di acqua. Un disagio che compromette la normale vita delle famiglie, impedendo di svolgere le più elementari attività domestiche e creando enormi difficoltà soprattutto agli anziani, ai bambini e alle persone più fragili”, si legge in una nota.

“Questa vicenda non è nuova. È già stata oggetto di proteste, segnalazioni e richieste di intervento che, ad oggi, non hanno prodotto una soluzione concreta e definitiva. Non è accettabile che un servizio essenziale continui a essere garantito in modo discontinuo, costringendo i cittadini a organizzare la propria vita in funzione dell’arrivo dell’acqua o, peggio, della sua assenza”, aggiungono.

Le famiglie del Rione Massa chiedono alle istituzioni competenti e al gestore del servizio idrico di assumersi le proprie responsabilità, fornendo spiegazioni chiare sulle cause del problema, indicando tempi certi per la sua risoluzione e adottando immediatamente tutte le misure necessarie affinché venga ripristinata la regolare erogazione dell’acqua.

“I cittadini hanno dimostrato finora senso civico e pazienza. Tuttavia, questa situazione non è più tollerabile. Qualora non dovessero giungere risposte concrete e, soprattutto, un immediato miglioramento del servizio, le famiglie del quartiere si vedranno costrette a promuovere nuove iniziative di protesta per rivendicare un diritto fondamentale che continua a essere negato”, si legge ancora.

“Le famiglie del Rione Massa ribadiscono che non chiedono privilegi, ma semplicemente il rispetto di un diritto essenziale che deve essere garantito a tutti”, conclude la nota.