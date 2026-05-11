Nasce l’associazione politico-culturale regionale “I Riformisti”

1 minuto per la lettura

Nasce a Rende l’associazione politico-culturale “I Riformisti”, i dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa

RENDE (COSENZA) – Una nuova associazione politico-culturale regionale denominata “I Riformisti” si è costituita nei giorni scorsi a Rende. I dettagli operativi e programmatici saranno illustrati nei prossimi giorni in una conferenza stampa. I capisaldi della novella associazione sono le culture meridionalista, liberal-democratica, cattolico-popolare, socialdemocratica-riformista, repubblicana-risorgimentale ed europeista. Sarà costituita da amministratori ed ex amministratori, attivisti politici e personalità della società civile. Il fine ultimo dell’associazione è divenire nuovo punto di riferimento nel panorama politico, culturale e sociale calabrese.

Da segnalare, tra gli altri, le adesioni del sindaco di Rende Sandro Principe, del sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta, del sindaco di Castiglione Cosentino Salvatore Magarò, dell’ex sindaco di Mendicino Antonio Palermo e dell’ex sindaco di Castrolibero Vincenzino Aiello nonché il vicesindaco di Rende Fabio Liparoti, dell’assessore comunale di Rende Veronica Stellato, dell’assessore comunale di Rende Pierpaolo Iantorno e del consigliere comunale di Rende Clelio Gelsomino e l’ex assessore comunale di Cosenza Pina Incarnato.

“I Riformisti” rappresenta una novità sostanziale nel centrosinistra calabrese e ambisce ad avere un ruolo da protagonista nello schieramento. A margine della sopracitata conferenza stampa l’assemblea degli iscritti ratificherà gli organismi ed eleggerà il comitato direttivo nonché i coordinatori delle cinque province calabresi e sceglierà il simbolo dell’associazione.