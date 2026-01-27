Rende, servizi per 120 anziani non autosufficienti

2 minuti per la lettura

Servizi per 120 anziani non autosufficienti, l’iniziativa gestita dal Comune di Rende capofila dell’Ambito socio-territoriale 2

RENDE (COSENZA) – Al via i servizi per 120 anziani non autosufficienti. L’iniziativa, gestita da Rende nella sua qualità di Comune capofila dell’Ambito Socio-Territoriale 2, è legata al sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e Coesione”.

L’avviso è stato pubblicato il 26 gennaio 2026 sul Sito istituzionale del Comune di Rende. Questo intervento particolare, mira a prevenire l’istituzionalizzazione (cioè, il ricovero in Rsa o strutture simili) delle persone anziane e, al contrario, a favorire la permanenza a domicilio o in soluzioni abitative condivise, attraverso un percorso integrato di assistenza sociale e sociosanitaria, personalizzato in base ai bisogni del beneficiario.

IL PIANO D’ASSISTENZA INDIVIDUALE PER GLI ANZIANI

Ciascun beneficiario fruirà di servizi in un Piano Assistenziale Individuale (Pai) che potrà prevedere, in base alle necessità rilevate dall’Equipe Multidisciplinare:

assistenza domiciliare integrata;

domiciliare integrata; servizi di teleassistenza , telesoccorso e telemedicina ;

, e ; piccoli interventi di adeguamento domotico dell’abitazione (non strutturali);

dell’abitazione (non strutturali); supporto alla domiciliarità e al coordinamento della rete dei servizi territoriali.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due gruppi d’appartamento nel Comune di Castiglione Cosentino, destinati complessivamente a 6 beneficiari per i servizi selezionati tra gli ammessi in graduatoria, previa specifica valutazione di idoneità.

Gli aventi diritto sono gli anziani di età pari o superiore a 65 anni, residenti nei Comuni afferenti agli Ambiti Territoriali Sociali di Rende, Cosenza, Montalto Uffugo, Acri e Rogliano. L’altro requisito per accedere ai servizi è la condizione di non autosufficienza o disabilità grave e in possesso di Isee socio-sanitario in corso di validità.

LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I SERIVIZI A RENDE E NEGLI ALTRI COMUNI

Le istanze devono essere presentate entro 20 giorni dalla data di pubblicazione (ricordiamo: il 26 gennaio) dell’Avviso, secondo le modalità indicate nel bando. Per gli anziani residenti nei Comuni dell’Ambito di Rende, la domanda deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma online dedicata. La selezione avverrà sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, tra l’altro, della condizione di non autosufficienza, dell’età, della situazione economica e della rete familiare.