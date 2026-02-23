A Roma premiato il vino Donna Giovanna della Tenuta Iuzzolini

2 minuti per la lettura

Il Donna Giovanna della Tenuta di Cirò Iuzzolini premiato a Roma come “Miglior vino bianco d’Italia in assoluto”.

COSENZA – Roma celebra l’eccellenza enologica e lo fa anche premiando il Donna Giovanna della Tenuta Iuzzolini. Il 19 febbraio ha preso il via nella capitale la grande manifestazione enologica “I Migliori Vini Italiani”, ideata e curata da Luca Maroni, un appuntamento ormai consolidato per appassionati, esperti e operatori del settore vitivinicolo. Nel corso della serata inaugurale premiati i migliori vini italiani distintisi per qualità, eccellenza e valore espressivo. Per la categoria dei vini bianchi assegnato il prestigioso riconoscimento al Donna Giovanna dell’azienda di Cirò, come “Miglior vino bianco d’Italia in assoluto” con l’eccezionale punteggio di 99 punti.

ANTONIO IUZZOLINI: «QUESTO RICONOSCIMENTO FRUTTO DI UN LAVORO FATTO DI PASSIONE E SACRIFICIO»

A ritirare il premio e a salire sul palco è stato il dottor Antonio Iuzzolini, che visibilmente emozionato ha dichiarato: «Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro quotidiano fatto di passione, sacrificio e profondo rispetto per la nostra terra. Credo fermamente che l’amore per ciò che si fa ripaghi sempre e questo premio rappresenta per noi uno stimolo a continuare con ancora maggiore dedizione nel nostro percorso di qualità».

Il Donna Giovanna, prodotto di punta della Tenuta Iuzzolini, realtà leader della Calabria e simbolo dell’eccellenza enologica del territorio, è un Greco bianco di vendemmia tardiva che, grazie ai suoi intensi profumi e alla straordinaria armonia gustativa, ha conquistato negli anni esperti e appassionati in tutto il mondo, esprimendo pienamente il carattere e la ricchezza della sua terra d’origine.

A ROMA MIGLIAIA DI VISITATORI ALLO STAND DELLA TENUTA IAZZOLINI

La manifestazione si è chiusa domenica presso il Salone delle Fontane, nel quartiere Eur, dove è stato aperto al pubblico il banco di assaggio. Durante l’evento, lo spazio della Tenuta Iuzzolini ha accolto con entusiasmo migliaia di visitatori giunti per partecipare alla rassegna, offrendo degustazioni e momenti di confronto con appassionati e professionisti del settore.

Il team guidato dal dottor Luca Maroni ha dimostrato ancora una volta grande spirito organizzativo e professionalità, realizzando una manifestazione che si è confermata tra le più prestigiose della capitale e punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo italiano.