UNICAL VOICE – Off Campus: i nuovi “men written by women”

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Off Campus, il nuovo successo Prime Video cattura il pubblico rosa nella trappola dei men written by women, seminando sempre più attrazione per le green flag nei personaggi maschili.

Alla Briar University non conta il successo riscosso tra le donne, tantomeno quello guadagnato sulla pista di ghiaccio quando si ha a che fare con la media accademica o col superamento dell’anno scolastico. E questo, Garrett Graham lo sa bene. Fiore all’occhiello della squadra di hockey, nonché capitano e figlio di una leggenda di questo sport.

LA TRAMA DI OFF CAMPUS

Bello, popolare, talentuoso. Sembra non mancargli proprio niente. Se non qualche voto che non abbia le sembianze di una D o, peggio, di una F. La soluzione? Per lui, porta il nome di Hannah Wells. Studentessa di musica dalle incredibili doti canore e dagli ottimi voti, è determinata nel guadagnarsi una nuova borsa di studio che le permetta di proteggere il suo posto alla Briar U. Ma, tra i suoi obiettivi, non nasconde la sua cotta per Justin Kohl.

Il piano è semplice: lei lo aiuta a recuperare le sue lacune con le ripetizioni e, in cambio, lui le farà da finto fidanzato per attirare l’attenzione del suo amato musicista. Lei otterrebbe il ragazzo dei suoi sogni, lui la possibilità di scrollarsi di dosso le responsabilità accademiche e concentrarsi sulla sua carriera di giocatore professionista. Un contratto davvero semplice, no? Eppure, Cupido sa come mescolare bene le carte quando ad incontrarsi sono mister “non voglio una relazione” e miss “non sono interessata a te”.

Un incontro accidentale negli spogliatoi del palazzetto del ghiaccio si trasforma così in intere giornate divise tra una ripetizione e un ripasso delle tattiche per rendere credibile la loro finta relazione. Ma ciò che appare come una costrizione in realtà aiuta ad abbattere i pregiudizi nei confronti dell’altro. Garrett Graham, improvvisamente, non è solo il re del campus. Non è un atleta vuoto. Solo un figlio schiacciato dalle pressioni di un padre abusivo e dalla paura di non eccellere nell’unico mondo che lo valida: l’hockey.

Hannah Wells non è più “Mona”, non è più una secchiona dedita allo studio e al lavoro. Ma Wellsy, una ragazza sopravvissuta ad una violenza sessuale che ha impedito al trauma di definirla riprendendo il controllo della sua vita. Il contratto si spoglia dei termini iniziali e così, inconsapevolmente, anche Hannah e Garrett.

Ebbene si, parliamo proprio della moda all’ultimo grido che spopola nell’audience femminile: Off Campus. La serie tv prende ispirazione dai romanzi di Elle Kennedy e, per il momento, lascia sognare il pubblico lettore con il rilascio della prima stagione, targata Prime Video, che promette di adattare il libro “The deal” (Il contratto).

Soli otto episodi dalla durata di circa 55 minuti per rovinare ancora una volta i nostri standard. Ma cosa rende i fictional men così appetibili e irraggiungibili? E, soprattutto, perché Garrett Graham sembra essere il perfetto book-boyfriend?

ARCHETIPI DI FICTIONAL MEN

Partiamo per gradi. I fictional men – letteralmente personaggi maschili immaginari – hanno sempre fatto parte del nostro collettivo: talvolta rinchiusi nelle pagine di un libro, altre volte nella pellicola di un film fino ad essere spalmati su una sequenza di episodi di serie televisive. Il dato interessante, però, sta nelle varie declinazioni che hanno assunto nel tempo.

Una tra queste è sicuramente l’archetipo del bad boy wattpaddiano: il classico ragazzo dall’aria misteriosa e dal passato tormentato, poco raccomandabile, veste sempre di nero, profuma di menta e tabacco, donnaiolo e non crede nell’amore. Una red flag, ma forse, è sempre stato questo il motivo del suo fascino: credere che la sua redenzione fosse possibile grazie ad una ragazza e ai suoi sentimenti per lei. Che l’amore, quello vero, dovesse essere contornato da caos, tira e molla, litigate per rafforzare la coppia. Eppure, se questo ideale faceva impazzire i cuori delle giovani lettrici dal 2010 in poi, adesso le cose non stanno più così.

LA DECOSTRUZIONE DEL “MASCHIO ALFA” IN OFF CAMPUS COME CHIAVE PER IL FEMALE GAZE

Questo archetipo non è svanito dalla circolazione ma ha sicuramente un concorrente molto allettante: i men written by women. Letteralmente, uomini scritti dalle donne. La sottolineatura della mano e della mente autrice di questi personaggi maschili è realmente il dato più incidente e significativo perché indica il filtro usato per la loro creazione: il female gaze.

In ciò è racchiusa l’idea del romanticismo, dell’amore e soprattutto dell’uomo ideale ricercato dal pubblico rosa. Al contrario dei bad boy, i men written by women sono personaggi privi di ogni forma di tossicità: dalla mascolinità tossica ad atteggiamenti ossessivi e irruenti. Assenza colmata in favore dell’intelligenza emotiva, della vulnerabilità, del rispetto e della purezza dei sentimenti. In breve, delle suddette green flag.

E Garrett Graham è un’ottima guida alla loro introduzione. Fin dall’inizio vediamo il suo personaggio avvicinarsi al mondo relazionale in un modo nuovo: il sesso non è tutto, nemmeno la chimica lo è. La chiave per lui sta nella vulnerabilità: nello spogliarsi moralmente con l’altro senza avere paura di farsi conoscere. Ma per rendere questo possibile, è necessario un ingrediente segreto: la fiducia. Ed è ciò che Garrett fa con Hannah.

Inconsapevole del suo passato, non ha mai cercato di forzarla in alcun modo: ha imparato a leggere i suoi silenzi, a lasciarle i suoi spazi, ad ascoltarla. Costruisce un porto sicuro per lei, un luogo dove possa sentirsi protetta ma, soprattutto, a suo agio. Ciò è palpabile fin da piccoli gesti: custodisce i suoi drink perché sa delle sue paure, cerca il suo consenso per andare oltre un gesto che sia tenersi la mano, aspetta che sia lei a sceglierlo. Non vuole far nulla che possa allontanarla senza però volerla possedere.

OLTRE GARRETT: DEAN E LOGAN ACCOMPAGNANO IL PROTAGONISTA IN QUESTA VERSIONE DI SANA MASCOLINITÀ

Ma, attenzione: i men written by women sono si, degli uomini scritti dalle donne per le donne ma non rappresentano unicamente dei codici etici da mettere in pratica solo per soddisfare e accaparrarsi il genere femminile. Non sono dei manuali da seguire e dimenticare. Forse, chi li crea invita il repertorio maschile ad una riflessione nascosta.

Garrett – come Dean Di Laurentis o John Logan – demoliscono lo stereotipo del maschio alfa, impassibile emotivamente e dunque attraente. Come? Vivendo le emozioni. Non reprimendole, non annullandole. Ma esprimendole: che sia un pianto liberatorio, una confessione d’amore mostrando devozione, o gioendo di un successo. Non si è meno “fighi” se si dimostra di essere umani. Qualche mese fa, lo stesso grido di apprezzamento era stato rivolto alla serie tv “Heated Rivalry” per la medesima causa. Sembra che il mondo dello sport romance – e in particolare, dell’hockey – non smetta di lasciarci lezioni. O, di lanciarci messaggi.

Un altro grande plauso degli spettatori è riferito infatti alle tematiche trattate – traumi come la violenza sessuale subita da Hannah, la violenza domestica e la perdita di un genitore da parte di Garrett – e alla cautela riservata alla loro introduzione. Non sono stati cornice, ma parte integrante del quadro. Off Campus mostra come il trauma faccia parte della crescita dei suoi personaggi, come il percorso terapeutico sia di rilievo ma come le cicatrici del passato non siano mai del tutto removibili. Si impara a conviverci ma nonostante il segno su pelle, sono “solo” un segno su pelle. Non definiscono chi sei.

È buffo, no? Pensare che tutto si sviluppi sulla superficie di ghiaccio quando tutto emerge fuori dalla sua pista. Eppure, l’ultimo successo Prime Video e Crave insegnano che da trame cliché si apprende più di quanto si possa immaginare.