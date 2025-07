Calabria storia e turismo, tracce di vita preistorica nella Grotta del Romito

3 minuti per la lettura

Il giacimento di Papasidero, la Grotta del Romito, risale al tardo Pleistocene: le ricerche dicono che ci sono tracce di vita preistorica

In località Nuppolara a Papasidero in provincia di Cosenza c’è una delle più antiche testimonianze dell’arte preistorica in Italia, e una delle più importanti a livello europeo. La Grotta e il Riparo del Romito costituiscono infatti un eccezionale giacimento archeologico dell’Italia meridionale risalente al tardo Pleistocene. Un luogo affascinante, dove il tempo sembra essersi fermato, che rappresenta una pietra miliare per gli storici e gli appassionati.

La grotta e il riparo appaiono oggi come due ambienti quasi distinti, a causa di una chiusura artificiale con un muro risalente all’epoca in cui la caverna fu utilizzata come romitorio. Al momento della frequentazione paleolitica i due ambienti costituivano invece un unico ampio spazio di abitazione.

LA GROTTA E IL MASSO GRAZIOSI

La grotta è localizzata all’interno di un piccolo canyon che offriva protezione e riparo. Nei pressi scorre l’attuale fiume Lao, attivo durante la presenza paleolitica e utilizzato come via di comunicazione e anche per risorse alimentari e litiche. Sia la grotta sia il riparo sono stati oggetti di sistematiche ricerche e di scavi da parte di Paolo Graziosi, celebre paletnologo e antropologo dell’Università di Firenze, negli anni Sessanta. All’interno, emerse un deposito archeologico di circa 7 metri di spessore, che documentava una presenza umana nei periodi più recenti del Paleolitico e nel Neolitico.

Adiacente all’ambiente attualmente chiuso della grotta si apre il riparo, un ampio spazio all’aperto protetto dall’aggetto della parete rocciosa. Gli scavi che Graziosi vi ha condotto insieme a quelli nella grotta hanno messo in luce una sequenza stratigrafica che in parte coincide con quella all’interno della caverna, limitatamente agli ultimi millenni del Paleolitico (10-11 mila anni orsono).

Qui è localizzato il grande masso inciso con la figura di toro, nei pressi del masso Graziosi rinvenne anche due sepolture ciascuna con due inumati. Nell’area esterna del riparo è presente l’altro grande masso con incisioni di tipo lineare. A partire dal 2000 è stato sono state riavviate le ricerche con scavi, che la locale Soprintendenza archeologica ha affidato all’Università di Firenze (direzione Fabio Martini), e con studi che coinvolgono specialisti italiani e stranieri.

I RISULTATI DLELE RICERCHE SULLE TRACCE DI VITA PREISTORICA NELLA GROTTA DEL ROMITO

I risultati più significativi riguardano l’ampliamento del periodo di presenza umana in grotta grazie alla scoperta di livelli del Mesolitico (10-8.000 anni fa circa), tre nuove sepolture singole paleolitiche in grotta, studi sul Dna antico degli inumati, la ricostruzione climatica ed ambientale, dei regimi economici e della paleodieta, gli studi sulla mobilità dei gruppi umani, la documentazione sulle produzioni litiche.

Paolo Graziosi nelle sue ricerche tra il 1961-1968 mise in luce sei inumati: una sepoltura con due defunti (Romito 1-2) nel deposito del riparo (1963), due sepolture singole (Romito 3 e 4) all’interno della grotta (1964), un’altra sepoltura doppia (Romito 5-6) anch’essa nel riparo (1965).

Tra i risultati più importanti delle nuove ricerche (dall’anno 2000 ad oggi) figura la scoperta di tre nuove inumazioni singole. Sono Romito 7, Romito 8 e Romito 9. Gli scheletri degli individui da Romito 1 a Romito 8, tutti in buono stato di conservazione, sono relativi a individui adulti o subadulti, sia femmine (Romito 1, 4 e 5), sia maschi (Romito 3, 6, 7, 8). Romito 2 è probabilmente un maschio. Tutte queste inumazioni risalgono all’Epigravettiano finale, tra 10.800 e 12.200 anni fa. Romito 9 è più antico e risale a circa 14.000 anni fa.

Il sito è attualmente visitabile grazie all’intervento dell’Istituto Italiano di Archeologia Sperimentale in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Calabria e il Comune di Papasidero.