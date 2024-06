Fontane di Piazza Loreto: il sopralluogo del sindaco Caruso

2 minuti per la lettura

Le fontane di Piazza Loreto, simbolo della città, torneranno presto al loro antico splendore. Il sindaco Franz Caruso ha recentemente effettuato un sopralluogo per valutare personalmente lo stato di degrado e le necessarie operazioni di restauro. «Le fontane di Piazza Loreto sono ferme da circa 6 anni e, lasciate nell’incuria più totale, hanno perso il loro appeal che deve essere ripristinato», ha dichiarato il primo cittadino.

Il sindaco è impegnato in una serie di sopralluoghi in vari punti della città, con l’obiettivo di monitorare i progressi e pianificare gli interventi futuri. «Stiamo portando avanti un’azione amministrativa a 360°, ma che necessariamente ci ha visto particolarmente impegnati sulle urgenze e le emergenze, che abbiamo risolto o che sono in via di risoluzione, non rinunciando a programmare ed a pianificare il presente ed il futuro della città smart e sostenibile che intendiamo realizzare», ha spiegato Caruso.

RIGENERAZIONE URBANA: UN NUOVO SGUARDO AGLI SPAZI PUBBLICI

Le fontane, parte integrante degli spazi urbani, sono al centro del progetto di rigenerazione della città. Cosenza, con le sue numerose fontane, affronta problemi di manutenzione che richiedono soluzioni immediate. Tra queste, le fontane di Piazza Loreto, lo Spirito Santo e Piazza Europa, tutte considerate biglietti da visita per turisti e cittadini.

Durante il sopralluogo, il sindaco ha riscontrato diversi problemi tecnici: «Dalla verifica che ho voluto effettuare personalmente ho riscontrato un evidente guasto ai faretti di illuminazione, alcuni dei quali risultano distrutti, ed, a seguito di un confronto con il dirigente Notte, è stato riscontrato il malfunzionamento alla pompa di immersione per sollevamento acqua. Problematiche che devono essere risolte, per le quali ho già dato mandato al dirigente del settore che, una volta, reperiti i fondi necessari procederà al ripristino complessivo delle fontane».

RIPRISTINO DELLE FONTANE DI PIAZZA LORETO

Il ripristino delle fontane di Piazza Loreto rappresenta un segnale importante per la rinascita di Cosenza, un impegno per restituire decoro e bellezza agli spazi pubblici, rendendoli nuovamente attrattivi per cittadini e visitatori. La rigenerazione degli elementi simbolo della città è una tappa fondamentale verso una Cosenza più vivibile, accogliente e moderna.

L’IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE

Caruso ha sottolineato l’impegno costante della sua amministrazione nel superare le difficoltà economiche e strutturali della città. «Un passo dopo l’altro, senza mai fermarci abbiamo superato momenti veramente difficili dettati dalla contingenza economica e non solo. Continuando sulla strada intrapresa arriveremo ovunque, per portare alla normalità una città che viveva una criticità cronica sotto ogni punto di vista ed in ogni settore della vita pubblica» ha concluso il sindaco di Cosenza.