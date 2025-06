Progetto “Verso”, all’UniCal una nuova visione dell’orientamento

3 minuti per la lettura

Tappa all’UniCal di un ciclo sull’orientamento che vede coinvolti oltre 30 atenei in una rete della formazione. Guardare oltre i modelli tradizionali integrando informazione, narrazione e nuovi linguaggi

Il progetto “Verso” coinvolge una rete ampia e attiva di 32 atenei, tutti appartenenti alla classe di laurea L-19 “Scienze dell’Educazione e della Formazione”, che condividono l’impegno a costruire e diffondere nuove visioni e pratiche di orientamento, capaci di rispondere alle sfide educative, sociali e professionali del nostro tempo. Questa iniziativa rappresenta la seconda edizione dell’esperienza accademica di studio e sperimentazione sui piani di orientamento e tutorato (POT), partita nel 2019 su proposta della professoressa Loretta Fabbri dell’Università di Siena, coordinatrice nazionale di entrambi i programmi di ricerca.



L’OBIETTIVO

L’obiettivo è ridurre gli ostacoli all’iscrizione e alla frequenza dell’università, concentrandosi su azioni informative e formative, mirate alla costruzione di prefigurazioni professionali che possano tenere assieme aspirazioni personali, offerta formativa universitaria e opportunità del mondo del lavoro. Indagini nazionali sulle condizioni socioeconomiche degli studenti, individuano la situazione lavorativa come uno dei principali fattori di abbandono dei percorsi formativi. Persiste, inoltre, il disallineamento tra rappresentazioni professionali degli studenti e sbocchi occupazionali dei corsi di studio, fattore che genera ritardi, abbandoni o cambi di corsi di studio.



RIPENSARE L’ORIENTAMENTO

Si tratta, in estrema di sintesi, di lavorare sul piano pedagogico per ‘ripensare’ l’orientamento quale compiuto processo educativo e culturale in grado di stimolare i giovani a parlare un nuovo linguaggio che li renda creativi e proattivi, capaci di misurarsi con la complessità del presente e delle sue trasformazioni tecnologiche, per sperimentare nuove soluzioni ai problemi che la società globale pone a tutti noi.

È solo riconoscendo questa funzione generativa dell’orientamento che le istituzioni educative possono accompagnare realmente i ragazzi e le ragazze in un percorso di scelta e crescita, ponendo le basi per un progetto di vita autentico, sostenibile e socialmente situato.



PROGETTO “VERSO”

Nell’ambito del progetto “Verso”, presso l’Università della Calabria, abbiamo poi sperimentato e condiviso con le nostre studentesse ed i nostri studenti pratiche orientative innovative che combinano strumenti ludici, narrativi e interattivi. In particolare, attraverso esperienze di gioco e di progettazione laboratoriale, si sono prefigurate – in forma creativa e riflessiva – le future figure professionali dell’educatore. Queste attività hanno accompagnato i nostri studenti nella scoperta del significato profondo delle professioni educative e formative, contribuendo a sviluppare visioni consapevoli dei personali percorsi formativi e lavorativi.



IL GIOCO

Il gioco, infine, rappresenta una vera e propria strategia formativa. Giocare, infatti, significa esplorare scenari possibili, simulare problemi complessi, anticipare sfide professionali. Il gioco, in questa prospettiva, non è un’attività ludica accessoria, ma un ambiente educativo in cui si apprende, facendo, si riflette, giocando, si predispongono i fondamenti di qualsivoglia progetto orientativo. Abbiamo scelto, in definitiva, di guardare oltre i modelli tradizionali, aprendoci anche alla dimensione dell’industria creativa dei linguaggi multimediali, per accompagnare le nostre studentesse e i nostri studenti in un percorso in cui si integrano effettivamente informazione, narrazione, interazione e immaginazione.