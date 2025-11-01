Nuovo rettore all’Unical: Leone passa la guida a Gianluigi Greco

3 minuti per la lettura

Nuovo rettore all’Unical, passaggio di consegne tra Nicola Leone e Gianluigi Greco, ora in carica. Il progetto di un ateneo non «subalterno alla politica», parole d’ordine: «transumare e organizzare».

Aula magna gremita, applausi, clima di festa: così l’Università della Calabria ha celebrato il passaggio di consegne tra il rettore uscente Nicola Leone e il nuovo rettore Gianluigi Greco. Una cerimonia partecipata, alla presenza di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e autorità accademiche. In sala anche l’altro candidato alla carica, Franco Rubino. L’evento si apre con l’introduzione del decano Francesco Altimari, accompagnata dall’inno nazionale eseguito dai musicisti del conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza e dal coro Univocalis.

L’ULTIMO DISCORSO DI NICOLA LEONE: SUCCESSI E RICONOSCIMENTI

Leone prende la parola per l’ultimo discorso da rettore. Ripercorre i sei anni di mandato attraverso successi e traguardi raggiunti dall’ateneo, tra proiezioni di dati sulla quale ironizza e immagini generate con l’Ia che lo ritraggono mentre passa atleticamente il testimone al successore. Poi i ringraziamenti: «Grazie agli organi di governo, ai direttori di dipartimento, ai delegati, agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo. Insieme abbiamo costruito risultati concreti e riconosciuti».

UNICAL, IL SOSTEGNO E L’AUGURIO AL NUOVO RETTORE GIANLUIGI GRECO

Tra i passaggi più significativi, quello dedicato a Greco: «Il nuovo rettore Gianluigi Greco ha lavorato al mio fianco per molti anni, prima al dipartimento e poi lungo tutto il mio mandato da rettore con una piena condivisione di intenti e di visione. Ha già dato un’importante contributo alla crescita dell’ateneo in questi anni svolgendo un ruolo importante degli organi contribuendo notevolmente ai risultati che oggi presentiamo. Sono certo che saprà consolidare i grandi progressi che abbiamo ottenuto e condurrà l’Unical ancora più in alto. A lui e a tutti voi auguro sentitamente che prosegua l’armonia e la collaborazione per un nuovo sessennio ricco di soddisfazioni e di successi. Viva l’Unical» accolto da un’ovazione.

LA TRADIZIONE INCONTRA LA CONTINUITÀ: PASSAGGIO DI CONSEGNE

Il decano presenta poi «il momento in cui la tradizione incontra la continuità». Il passaggio del mantello e della medaglia rettorale, simbolo di autorità e responsabilità, seguono l’abbraccio tra i due sancendo l’inizio ufficiale del mandato di Gianluigi Greco.

LA VISONE DI GRECO: CORAGGIO DI INNOVARE, ASCOLTO E PARTECIPAZIONE

Il nuovo rettore apre il suo discorso con una nota di ironia, ricordando di essere stato in platea alla stessa cerimonia sei anni prima. Poi passa ai contenuti: un ringraziamento sentito al predecessore per la «passione e dedizione» e per il rapporto costruito con il territorio. «Oggi raccolgo una pesante eredità rettorale», afferma, «e il compito di custodire valori e principi interpretandoli con lo sguardo rivolto al futuro». Greco delinea la visione del suo sessennio attraverso tre buoni propositi: coraggio di innovare, valore dell’ascolto, forza partecipativa. L’università, afferma, deve parlare non solo alla mente ma «anche al cuore delle giovani generazioni», stimolando curiosità e talento.

IL RUOLO DELL’ATENEO: NON SUBALTERNO ALLA POLITICA

Centrale il ruolo dell’ateneo nello sviluppo del territorio: un’istituzione «autorevole e riconosciuta», che non si chiude «in una torre d’avorio» ma al tempo stesso non diventa «subalterna alla politica». Conclude con una formula simbolica – «transumare ed organizzare. La giornata odierna segna per tutti una nuova fase che dobbiamo essere in grado di affrontare. Per me e per noi tutti, inizia ora il tempo dell’organizzare. Buon lavoro a tutte e a tutti». Si apre, dunque, un nuovo capitolo per l’Università della Calabria, pagine che scorrono a metà tra continuità e rinnovamento.