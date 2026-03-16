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Il 24 marzo, la danza incontra la musica nella sfida della Coreomusicologia. La Biblioteca Nazionale di Cosenza ospiterà la III Giornata di studi sulla danza.

COSENZA – La musica che si fa corpo. Il movimento che diventa suono. È in questo spazio vibrante, dove le arti si fondono e si interrogano a vicenda, che prende forma la III Giornata di studi sulla danza, promossa dall’Istituto di Bibliografia Musicale Calabrese (Ibimus Calabrese), in programma martedì 24 marzo 2026 alle ore 8.30 nella Sala Leone della Biblioteca Nazionale di Cosenza.

Dopo il successo delle prime due edizioni, l’appuntamento torna con un tema di forte attualità scientifica: la Coreomusicologia, disciplina emergente che indaga il rapporto profondo tra suono e movimento e propone un approccio integrato allo studio della performance coreografica. L’iniziativa, di rilievo nazionale, nasce dalla collaborazione tra Ibimus Calabrese, AIRDanza e la Biblioteca Nazionale di Cosenza, con il patrocinio del Conservatorio di Musica di Cosenza. Studiosi e ricercatori si confronteranno su una prospettiva di ricerca sempre più centrale negli studi performativi contemporanei: la danza e la musica non come arti separate, ma come un sistema espressivo complesso e unitario.

A Cosenza, la danza incontra la musica nella sfida della Coreomusicologia

La coreomusicologia, area di recente definizione scientifica, nasce proprio dalla necessità di superare le tradizionali divisioni disciplinari. Nella creazione e nella ricezione di una coreografia, infatti, musica e danza si intrecciano fino a diventare inseparabili. Analizzare questa relazione significa entrare nel cuore della performance.

Non è un caso che il Novecento, secolo di profonde trasformazioni artistiche, abbia prodotto alcuni dei più fertili incontri tra compositori e coreografi. Oggi quegli intrecci vengono riletti attraverso nuovi strumenti teorici che mettono al centro la complessità del dialogo tra suono e movimento. Con questa terza edizione, Ibimus Calabrese e i partner scientifici dell’iniziativa si collocano in posizione pionieristica nel panorama italiano, promuovendo un confronto interdisciplinare che coinvolge musicologi, studiosi di danza e ricercatori delle arti performative.

A Cosenza, il dibattito sulla Coreomusicologia coinvolgerà voci autorevoli della ricerca

Il programma della giornata ospiterà interventi di studiosi impegnati nello studio critico della relazione tra musica e danza. La studiosa Roberta Albano guiderà il pubblico in un viaggio nel primo Novecento con la relazione “Esprimere la musica; vedere la musica: percorsi e intrecci tra danza e musica nel primo Novecento”, esplorando il momento storico in cui il dialogo tra le due arti ha iniziato a trasformarsi radicalmente.

Il musicologo Massimiliano Locanto affronterà invece il nodo creativo della composizione per la danza contemporanea con l’intervento “Comporre musica per la modern dance: una prospettiva coreomusicologica”, mettendo in luce il ruolo del compositore come architetto invisibile del movimento. Il rapporto tra forma, struttura e sensualità del movimento sarà invece al centro della relazione di Cristiano Grifone, “La sensualità dell’ordine. Elementi per un’indagine coreomusicologica della Petite Mort di Jiří Kylián”, dedicata alla celebre creazione del coreografo ceco Jiří Kylián. A moderare il dibattito sarà Ida Zicari.

Coreomusicologia: a Cosenza, si accende il dibattito tra danza e musica

La giornata si concluderà con il laboratorio teorico-pratico guidato da Francesca Falcone, intitolato “L’effort di Rudolf Laban tra espressione e comunicazione”, dedicato ai principi del celebre teorico del movimento Rudolf Laban. Un’esperienza che traduce la riflessione accademica in pratica performativa, dimostrando come la ricerca sulla danza possa diventare anche esperienza corporea e comunicazione artistica. Un evento che accende il futuro degli studi sulla danza. In un’epoca in cui i confini tra discipline si fanno sempre più porosi, la coreomusicologia offre una chiave interpretativa capace di leggere la complessità della creazione artistica contemporanea. A Cosenza, musica e danza torneranno a parlare lo stesso linguaggio.