Al via le iscrizioni al Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza

2 minuti per la lettura

Dal 1° aprile al 25 maggio sono aperte le iscrizioni ai corsi del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, istituzione storica fondata nel 1970, nota per una lunga tradizione di successi didattici e artistici.

COSENZA – Dal 1° aprile al 25 maggio sarà possibile iscriversi ai corsi del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”, una delle realtà formative più solide e riconosciute del panorama musicale italiano. Un appuntamento atteso da aspiranti musicisti e professionisti in formazione, che ogni anno guardano a Cosenza come a un punto di riferimento per costruire il proprio percorso artistico. Fondato nel 1970, il Conservatorio cosentino ha consolidato nel tempo una reputazione fatta di risultati concreti, sia sul piano didattico che su quello artistico. Una storia lunga oltre mezzo secolo che si traduce oggi in una proposta formativa ampia, strutturata e in costante dialogo con il panorama musicale contemporaneo.

Il Conservatorio di Cosenza è un’istituzione statale di Alta Formazione Artistica e Musicale

Ma c’è un aspetto che ancora molti ignorano: il Conservatorio non è una semplice scuola di musica. Si tratta infatti di un’istituzione statale di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), parte integrante del sistema universitario italiano e afferente al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca. In base all’articolo 33 della Costituzione e alla riforma del 1999, il Conservatorio è sede primaria di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione musicale. Un riconoscimento che si estende anche a livello internazionale: il Conservatorio di Cosenza è membro dell’Associazione Europea dei Conservatori, rete che collega le principali istituzioni musicali del continente e garantisce standard formativi condivisi e opportunità di mobilità e collaborazione.

La mission

Il valore del Conservatorio risiede proprio nella sua missione: formare musicisti professionisti, offrendo percorsi accademici completi e titoli riconosciuti. L’Istituto rilascia Diplomi Accademici di Primo e Secondo Livello, titoli di specializzazione, formazione alla ricerca, master e abilitazioni per l’insegnamento musicale nelle scuole di ogni ordine e grado. I corsi accademici di primo livello sono pensati per fornire solide basi tecniche e artistiche, insieme a competenze professionali immediatamente spendibili. Il diploma consente l’accesso sia ai concorsi pubblici sia al mondo del lavoro artistico, oltre a rappresentare il naturale trampolino verso i corsi di secondo livello. Questi ultimi offrono una formazione avanzata, rivolta a chi intende raggiungere un’elevata qualificazione professionale.

Percorsi accademici e pre-accademici

Accanto ai percorsi accademici, il Conservatorio propone anche corsi pre-accademici, fondamentali per preparare gli studenti più giovani all’ingresso nei cicli superiori. L’offerta formativa copre tutti gli strumenti musicali e abbraccia diversi linguaggi: dalla musica classica, cuore della tradizione dell’Istituto, fino ai generi jazz e pop rock, in un dialogo continuo tra passato e presente. A rendere ancora più prestigiosa l’esperienza formativa contribuiscono le collaborazioni internazionali con istituzioni estere, che aprono agli studenti prospettive globali e opportunità concrete di crescita artistica. Il tutto si svolge in una cornice di grande fascino: l’ex Convento di Santa Maria delle Grazie, sede principale del Conservatorio, un luogo carico di storia che oggi risuona delle voci e degli strumenti delle nuove generazioni.