Cerisano e Unical lanciano “Percorsi del contemporaneo”

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Cerisano si trasforma in un cantiere della creatività con il corso di formazione “Percorsi del contemporaneo”, realizzato in collaborazione con l’Università della Calabria.

CERISANO (COSENZA) – C’è un borgo che si trasforma in laboratorio, un’aula che si espande tra vicoli, palazzi storici e piazze, e una nuova generazione di studenti pronta a misurarsi con i linguaggi dello spettacolo contemporaneo. È in questo scenario che prende vita “Percorsi del Contemporaneo”, il nuovo Corso di Formazione in Linguaggio dello Spettacolo e della Comunicazione promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria (DiSU), in collaborazione con il Comune di Cerisano. Cinque giorni di studio nel cuore di Cerisano, dal 13 al 18 luglio, per costruire competenze e visioni nuove nel campo dello spettacolo e della comunicazione.

Cerisano diventa “cantiere della creatività”: con l’Unical nasce Percorsi del Contemporaneo

Cerisano cambia pelle e si conferma spazio vivo della cultura contemporanea. Non semplice cornice, ma protagonista attiva: un vero “Cantiere della creatività” dove teoria e pratica si intrecciano, e dove il territorio diventa dispositivo formativo. A coordinare il progetto è Carlo Fanelli, che guida un’iniziativa pensata per studenti universitari già iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale, desiderosi di approfondire i linguaggi dello spettacolo in una dimensione immersiva e sperimentale.

Formazione gratuita e selezione del merito

A rendere ancora più significativo il progetto è la presenza di 15 borse di studio, messe a disposizione dal Comune di Cerisano e dall’Università della Calabria, che consentiranno ai partecipanti più meritevoli di accedere gratuitamente al corso. Un investimento concreto sul talento e sulle nuove generazioni. Il bando è aperto a studenti e studentesse di qualsiasi ateneo italiano, purché iscritti per l’anno accademico 2025/2026 e motivati ad approfondire le discipline dello spettacolo e della comunicazione.

Tra teoria e laboratori: la formula dei “Cantieri”

Il percorso formativo sarà scandito in due momenti complementari. La mattina sarà dedicata agli approfondimenti teorici, per costruire basi solide e strumenti critici. Il pomeriggio, invece, si entrerà nel cuore pulsante dell’esperienza: i “Cantieri”, laboratori creativi e operativi guidati da professionisti del settore. Un modello formativo che punta a superare la lezione frontale, trasformando lo studio in produzione, sperimentazione, confronto diretto con le pratiche dello spettacolo contemporaneo.

Palazzo Sersale, hub culturale del borgo

A ospitare gli studenti sarà il suggestivo Palazzo Sersale, ormai consolidato hub culturale del territorio. Le sue strutture accoglieranno i partecipanti anche in modalità residenziale, grazie alla foresteria, rendendo l’esperienza ancora più immersiva e comunitaria. Un luogo che non è solo contenitore, ma parte integrante del processo creativo: spazio di incontro, confronto e costruzione di nuove narrazioni.

Il comune di Cerisano e l’Unical danno vita a un laboratorio per le professioni dello spettacolo

L’obiettivo è chiaro: formare le nuove figure dello spettacolo e della comunicazione, intercettando le trasformazioni profonde che stanno attraversando teatro, arti performative e linguaggi audiovisivi. Cerisano, già da anni attraversata da flussi artistici e iniziative culturali continue, si conferma così un nodo strategico della creatività contemporanea, capace di attrarre talenti e generare processi culturali stabili.

Percorsi del Contemporaneo: scadenza domande di ammissione

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 1° giugno 2026. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria. Non solo un corso, dunque, ma un’esperienza totalizzante: cinque giorni per entrare nel cuore dello spettacolo contemporaneo, dove il sapere incontra la scena e il borgo diventa futuro.