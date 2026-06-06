Alta formazione all’Unical sulla governance dei progetti pubblici

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La governance dei progetti pubblici al centro della formazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dell’UniCal.

Si è svolto nei giorni presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dell’Università della Calabria un importante momento di alta formazione dedicato al tema della governance dei progetti pubblici e delle competenze manageriali nella Pubblica Amministrazione. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività formative rivolte al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, ha approfondito le innovazioni introdotte dal nuovo quadro normativo in materia di gestione degli interventi pubblici, con particolare riferimento alla figura del Responsabile Unico di Progetto (RUP). Il dibattito si è concentrato sul ruolo strategico che questa figura assume nella programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere e dei servizi pubblici, in una prospettiva sempre più orientata all’efficienza amministrativa e alla qualità dei processi decisionali.

UNICAL, GOVERNANCE DEI PROGETTI PUBBLICI: IL NUOVO RUOLO DEL RUP COME PROJECT MANAGER

Si tratta quindi di un tema particolarmente rilevante e di grande attualità, alla luce del D.Lgs 36/23 che ha innovato profondamente il ruolo del RUP designato come Project manager dell’intervento pubblico. In particolare, il RUP è la figura individuata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente per governare le principali fasi dell’intervento pubblico: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Non è soltanto un referente amministrativo, ma la persona che presidia il ciclo di vita del progetto pubblico, coordina le attività, interagisce con gli attori coinvolti e garantisce la continuità tra le diverse phases della procedura. Per questa ragione il RUP viene spesso definito il Project Manager della Pubblica Amministrazione e svolge una funzione di governo del progetto pubblico che richiede competenze tecniche, amministrative, organizzative e di Project Management.

I SALUTI ISTITUZIONALI E GLI INTERVENTI DEI RELATORI

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Gianluigi Greco e del Direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Vincenzo Fortunato, che hanno sottolineato il valore della formazione continua come leva fondamentale per l’innovazione delle organizzazioni pubbliche e per il rafforzamento delle competenze professionali del personale universitario. La giornata ha visto la partecipazione di autorevoli relatori del panorama giuridico-amministrativo nazionale, tra cui il dottor Diego Sabatino, il dottor Oderdan Forlenza, presidente rispettivamente della V e della II Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, e il professor Daniele D’Alessandro, docente di Diritto amministrativo al Dispes UniCal, che hanno offerto un qualificato approfondimento sulle trasformazioni in atto nella gestione dei procedimenti pubblici.

STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO E INNOVAZIONE

Particolarmente significativa è stata la presenza del Direttore Generale dell’Università della Calabria, Candeloro Bellantoni, promotore (e coordinatore) dell’iniziativa insieme alla Direzione Generale e alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dell’UniCal. L’incontro si inserisce infatti in una più ampia strategia di valorizzazione del capitale umano dell’Ateneo, finalizzata a rafforzare le competenze manageriali, organizzative e amministrative del personale tecnico-amministrativo.

In questa prospettiva, la formazione non viene considerata come un semplice aggiornamento professionale, ma come uno strumento essenziale di crescita istituzionale e di miglioramento della qualità dei servizi offerti alla comunità universitaria. La collaborazione tra la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Direzione Generale conferma il ruolo dell’Università della Calabria come laboratorio di innovazione amministrativa, capace di investire sulla qualificazione delle proprie risorse umane e di promuovere una cultura della responsabilità, della competenza e della buona governance. L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dall’Ateneo per costruire una pubblica amministrazione sempre più moderna, efficiente e orientata ai risultati, nella consapevolezza che la qualità delle istituzioni passa anzitutto dalla formazione delle persone chiamate a guidarle e a farle funzionare ogni giorno.