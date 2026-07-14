Unical, Tommaso Nocera primo laureato in Tecnologie del mare

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Lo studente dell’Unical Tommaso Nocera è il primo laureato del corso triennale in “Tecnologie del mare e della navigazione”

COSENZA -L’Unical ha celebrato, ieri, il primo laureato del corso triennale in “Tecnologie del Mare e della Navigazione”, attivato dal Dipartimento di ingegneria dell’ambiente (DIAm) per formare nuove professionalità nei settori della Blue Economy, della navigazione, delle infrastrutture portuali e della tutela dell’ambiente marino.

LO STORICO TRAGUARDO DI TOMMASO NOCERA

A conseguire il titolo è stato Tommaso Nocera, con una tesi dal titolo “Analisi del contesto marino con riferimento ad impianto di reef artificiale”, seguita da Mario Maiolo, coordinatore del corso, e da Gioia De Raffele. La proclamazione assume un valore particolarmente significativo: è il primo studente a completare il percorso di studi e il primo laureato in Calabria in questo specifico settore disciplinare.

Il suo traguardo segna la conclusione del primo ciclo formativo e rappresenta il risultato concreto di un progetto avviato tre anni fa per creare competenze innovative legate al mare. Soprattutto in una regione come questa, dove mari stupendi baciano km di costa e con la presenza strategica di uno dei più grandi porti europei, quello di Gioia Tauro.

LE PAROLE DI MAIOLO

Una tappa che apre la strada a una nuova generazione di professionisti e rafforza il ruolo dell’Unical nella formazione dedicata alla crescita sostenibile del sistema marittimo regionale. «Essere i primi significa affrontare inevitabilmente sfide nuove», sottolinea Maiolo. «Ogni percorso pionieristico richiede coraggio, capacità di innovare e fiducia nel futuro. Questo primo laureato rappresenta il risultato di un progetto che guarda lontano e che intende contribuire alla crescita scientifica, professionale ed economica della Calabria attraverso il mare». Il Diam lavora ora a un Master e a una laurea magistrale per consolidare un polo di alta formazione e ricerca di riferimento nazionale.