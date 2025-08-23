Playlist da Ombrellone – Lato A

4 minuti per la lettura

Canzoni, colori ed emozioni: playlist da ascoltare sotto l’ombrellone con la sabbia ancora addosso.

Ci sono estati che si ricordano per i viaggi, altre per gli amori. E poi ci sono quelle che si ricordano per le canzoni. Quelle che partono da sole nelle cuffiette mentre il mare canta sullo sfondo, e finiscono per diventare la colonna sonora di un’estate intera. Oggi ti porto in un piccolo viaggio, una specie di podcast scritto da leggere come se fosse uno di quei blog di inizio anni 2000. Quelli con la scritta glitterata Summer Vibes e la musica in autoplay. Tu mettiti comodo o, meglio, distenditi sull’asciugamano, occhiali da sole, e lascia che siano le emozioni a guidarti.

Immagina il cielo tinto d’arancio, la sabbia ancora calda, e “Midnight Sun” di Zara Larsson. È la canzone perfetta per quando il giorno non vuole finire. C’è dentro il sapore dell’attesa, quella sensazione sospesa che hai tra un bacio rubato e una promessa non detta. Il colore che la accompagna è un arancio brillante, come quello del cielo poco dopo il tramonto, e se fosse un film sarebbe “After: Capitolo finale”, tra corse sotto la pioggia e cuori che si cercano anche quando si perdono. È la colonna sonora ideale se stai camminando in riva al mare, con l’asciugamano sulle spalle e la testa altrove.

Ma l’estate non è solo luce. A volte arriva la malinconia, sottile come una brezza che ti sfiora la schiena. E allora serve qualcosa di più profondo. “Silver Springs” dei Fleetwood Mac è un abbraccio elegante e nostalgico. Il colore è quello delle conchiglie lucide, madreperla e ricordi. È la canzone da ascoltare quando il sole cala e tutti si preparano per uscire, ma tu resti lì, un attimo in più. La serie perfetta da abbinare? “Daisy Jones & The Six”, perché alcune storie, anche quando finiscono, brillano per sempre.

“LA MIA PLAYLIST SOTTO L’OMBRELLONE è DIFFERENTE”

Poi c’è chi vive l’estate come un urlo liberatorio, una corsa senza fiato. Se sei tra questi, “Fast” di Demi Lovato è tua. Fuoco, rabbia, voglia di andare forte. Il colore è rosso, acceso come la pelle dopo una giornata senza ombra. È una canzone che non chiede permesso: esplode e travolge. Da ascoltare dopo una serata storta, quando hai bisogno di ricordarti che anche le cadute hanno stile. Il film da rivedere è “Jennifer’s Body”: crudo, irriverente e potente.

Ma c’è anche il momento in cui ti svegli e capisci che, in fondo, tutto è ancora da scrivere. “Unwritten” di Natasha Bedingfield è il buon giorno che non ti aspettavi, quello con la brioche piena di crema e la finestra aperta. Celeste, come un nuovo inizio. È la canzone per chi ha deciso che quest’estate sarà la propria rivoluzione gentile. Il mood è fresco, pulito, pieno di possibilità. Da guardare in accoppiata con “The Bold Type”, per sentirsi protagonisti del proprio cambiamento.

E poi, arriva il momento più dolce, quello in cui il cuore batte un po’ più forte e gli occhi si riempiono di stelle, e serve “Teenage Dream” di Katy Perry. Non importa quanti anni hai: se ti innamori davvero, torni sempre un po’ adolescente. Rosa e verde. Questa è la colonna sonora dei pomeriggi lenti, dei baci sotto l’ombrellone, dei messaggi scambiati con la sabbia sulle dita. Il film da abbinare? “To All the Boys I’ve Loved Before”, perché certe emozioni, anche se sembrano semplici, fanno rumore.

E SE TI STAI CHIEDENDO: “questo non è il mio stile, tutto qui?” LA RISPOSTA è: CERTO CHE NO.

Per quelli che si svegliano tardi, fanno tardi e intanto ascoltano la vita, arriva “Ride” dei Twenty One Pilots. Verde militare, grigio asfalto, il sound di chi osserva il mondo dal finestrino mentre tutti parlano. Da ascoltare in scooter, senza meta, magari con le infradito già rotte e la musica a palla. Il film perfetto è “Into the Wild”, perché ci sono viaggi che iniziano quando smetti di chiedere il permesso.

Se invece senti il bisogno di qualcosa di più epico, che ti faccia sentire invincibile, metti “Where the Streets Have No Name” degli U2. È un classico che sa di libertà, di orizzonti lontani, di corse tra le dune. Il colore è sabbia chiara, il mood è avventura. È la colonna sonora per chi vuole lasciare un segno anche solo stando fermo a guardare il mare. E la sera, rivediti “Top Gun: Maverick”, e ricordati che a volte, volare basso è solo una fase.

E infine, “Take Me Out” dei Franz Ferdinand, per chi vuole scuotere le giornate, ballare anche da solo e far vibrare l’aria. Bianco e nero a righe, come una maglietta da battaglia urbana. Il mood è adrenalina, voglia di divertirsi senza troppe regole. Da ascoltare prima di entrare in campo per una partita improvvisata o prima di decidere che stasera si balla, anche senza pista. La serie? “Skins”. Selvaggia, imperfetta, autentica.

Così finisce il nostro lato A del disco. Ma l’estate è ancora lunga, e ogni giorno può diventare una canzone.