Il maestro Massari e le torte che parlano di Calabria

1 minuto per la lettura

PER celebrare il riconoscimento dell’Igp del peperoncino calabrese il maestro Iginio Massari ha realizzato la “Torta Seduzione” al peperoncino di Calabria.

L’occasione per presentarla al grande pubblico è stata Vinitaly, la grande manifestazione enogastronomica che si è svolta a Sibari. Tante cantine non solo locali, la possibilità di assaggiare il nettare degli dei ma anche la partecipazione di importanti chef e pasticceri

Dopo la masterclass dello chef Francesco Mazzei, originario di Cerchiara di Calabria ma trapiantato a Londra, sul palco è salito Massari. Il pasticcere lombardo ha raccontato quelli che sono i “segreti” e gli accorgimenti della pasticceria e non ha nascosto il suo amore per la Calabria (che vorrebbe più audace e propositiva verso l’esterno, per far conoscere i suoi prodotti e le sue eccellenze).

Iginio Massari è stato conquistato dalla Calabria tanto da possiede una casa ad Aieta, il suggestivo borgo dell’Alto Tirreno Cosentino dove passa le estati. Anche i dolci di Massari celebrano la Calabria, oltre alla torta al peperoncino ha presentato quella ai limoni di Rocca, al cedro, alle clementine e alla liquirizia.

Iginio Massari è diventato anche un personaggio televisivo molto popolare a partire dalla seconda edizione di MasterChef Italia, in concomitanza della prova di pasticceria. Dal 2012 in poi ha condotto programmi di pasticceria sia su Sky che sulle reti Rai.