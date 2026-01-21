Il cardinale Pizzaballa il 12 e 13 febbraio a Cosenza

1 minuto per la lettura

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, sarà a Cosenza in occasione della festa della Madonna del Pilerio

COSENZA – il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, in occasione della festa della Madonna del Pilerio, il prossimo 12 febbraio 2026, sarà a Cosenza e presiederà il solenne pontificale delle 11.00 in Cattedrale. Dopo la celebrazione si svolgerà la benedizione dell’icona della Madonna di Palestina che sarà collocata nella Cappella dei Cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro

Su invito dell’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, il cardinale avrà modo di conoscere la Città dei bruzi e alle ore 18 parteciperà ad un incontro con la Città presso il Teatro comunale Alfonso Rendano su tematiche riguardanti la situazione in Terra Santa, sulla vita dei cristiani in Terra Santa e in particolare a Gaza, sulla presenza cristiana nella regione e più in generale su quanto sta accadendo in Medioriente.

Nella serata si terrà anche un momento di beneficenza per la raccolta di fondi destinati al sostegno della Terra Santa.

Nella mattinata successiva del 13 febbraio 2026, in occasione dell’ottavo centenario dell’Ordine francescano, nel corso di un momento di preghiera al Santuario del SS Crocifisso gemellato con il Santo Sepolcro incontrerà i religiosi, visiterà le opere di carità e inaugurerà il nuovo Centro per la salute mentale “Le idee di Chicco”.

L’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato, ha espresso la gioia della Chiesa locale per il dono di questa visita “che andrà a rafforzare ancora di più il nostro legame con la Terra Santa e richiamare l‘attenzione alla presenza dei cristiani nei luoghi della fede e sulle terribili vicende che stanno portando tantissima sofferenza a tutta la popolazione soprattutto nella striscia di Gaza”.