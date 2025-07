Cosenza, cittadinanza onoraria postuma a Nuccio Ordine

4 minuti per la lettura

APPROVATA all’unanimità dei presenti, il Consiglio comunale di Cosenza, in sessione aperta, ha conferito la Cittadinanza Onoraria post mortem a Nuccio Ordine. La pergamena con la motivazione è stata consegnata alla moglie, Rosalia Broccolo, dal presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca e dal sindaco, Franz Caruso che ne ha dato lettura. «Con profondo senso di riconoscenza e ammirazione – si legge nella motivazione – si conferisce la cittadinanza onoraria postuma al professor Nuccio Diamante Ordine, illustre studioso e ambasciatore della cultura italiana nel mondo, figura eminente del pensiero umanistico contemporaneo, il cui legame intellettuale e morale con la Città di Cosenza ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità locale e internazionale. Raffinato interprete dell’Umanesimo e del Rinascimento, Nuccio Diamante Ordine ha incarnato l’ideale del docente come guida civile, portando in ogni sua lezione il valore etico della conoscenza come bene comune e come fondamento irrinunciabile della democrazia. La sua opera, riconosciuta a livello globale, si è nutrita dell’identità meridionale e calabrese, che ha sempre rivendicato con orgoglio, e che ha saputo trasformare in un ponte tra il pensiero classico e la coscienza contemporanea. Autore di studi tradotti in decine di lingue, professore ordinario presso l’Università della Calabria e membro di prestigiose accademie europee e internazionali, Ordine ha saputo tenere alto il nome di Cosenza, promuovendo ovunque un messaggio di umanità, dialogo e libertà dello spirito. Con la sua voce lucida e rigorosa, ha difeso la dignità dell’insegnamento, la centralità della scuola e dell’università pubblica, e il valore della cultura non subordinata a logiche di profitto. La sua perdita rappresenta un vuoto incolmabile per il mondo della cultura, ma il suo esempio rimane vivo nelle generazioni di studenti e cittadini che lo hanno ascoltato, letto e ammirato. Con questo conferimento, la Città intende onorare la memoria di un Maestro autentico, intellettualmente libero e profondamente legato alla sua terra, riconoscendo in lui un simbolo universale del sapere disinteressato, della cittadinanza attiva e dell’impegno etico».

L’assise cittadina è stata aperta dal Presidente Mazzuca che, in un intervento assai emozionato ha affermato: “ E’ un giorno importante per la nostra Città, festeggiamo nel giorno del suo compleanno uno dei figli più illustri di Calabria, conferendogli un grande e giusto onore: la cittadinanza onoraria di Cosenza che è forse una piccola cosa rispetto alle onorificenze che Nuccio Ordine ha ricevuto nel corso della sua prestigiosa carriera accademica, ma che, siamo certi, gli avrebbe fatto piacere riceve forse più di altre. E’ un riconoscimento, infatti, che gli proviene dalla sua terra e dalla sua gente che ha sempre amato e che è stata la bussola della sua opera nonostante lui fosse davvero un cittadino del mondo».

Il Presidente Mazzuca ha quindi, ricordato uno dei passaggi riportati nell’ultimo libro di Paride Leporace, “Cosenza nel 900”, nel quale si ricorda “che nell’aprile del 1911 sulla scalinata del Liceo Classico a pronunciare il discorso celebrativo per il quarto centenario della nascita di Bernardino Telesio, il figlio più illustre di Cosenza, fu un giovane, all’epoca, professore dell’Università di Palermo, Giovanni Gentile che diventerà uno dei massimi filosofi italiani del secolo breve. Cento anni dopo a presiedere il Comitato per il cinquecentenario del pensatore che rivoluzionò lo studio della natura fu chiamato un giovane professore dell’Università della Calabria Nuccio Ordine che non è stato da meno del filosofo di Castelvetrano nella storia del pensiero italiano».

Giuseppe Mazzuca, ricordando la carriera di Nuccio Ordine, già ben descritta e riassunta in occasione della sua prematura scomparsa da Chiara Cassiani e Maria Cristina Figorilli due professoresse dell’Unical e prestigiosi membri dell’Associazione degli Italianisti. «Personalmente – ha concluso il presidente Giuseppe Mazzuca – ho amato il suo celebre discorso ai ragazzi in cui ha spiegato che bisogna studiare per diventare migliori, che la finalità della scuola non può essere formare giovani per il mercato, che le scuole non possono essere imprese che tagliano i rami non produttivi, che la scuola deve essere come diceva Kant non la cassa di risonanza dei falsi luoghi comuni della società ma deve essere un luogo dove noi critichiamo i falsi valori e diciamo ali ragazzi che non è vero che la dignità umana si misura con il conto che hai in banca ma che la dignità umana si misura con la cultura. E’ stato forse il suo più grande messaggio, insieme al suo amore per l’insegnamento, per i giovani e per la sua amata terra di Calabria, grande e amara».