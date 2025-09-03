Cosenza, morto il medico Michelino Braiotta

1 minuto per la lettura

È morto all’improvviso il medico Michelino Braiotta, una morte che ha suscitato un moto autentico di dolore e commozione tra i cittadini della provincia di cosenza

Era un medico che che ha sempre vissuto la sua professione con grande slancio e passione. Ma soprattutto con senso critico e disponibilità al dialogo. Per questo l’improvvisa scomparsa di Michelino Braiotta ha suscitato in tutta la città e nella provincia di Cosenza, un moto autentico di dolore e commozione. Per molti anni si è occupato di emergenza sanitaria all’interno del 118 e in seguito ha ricoperto altri incarichi dirigenziali all’interno dell’Asp.

Ma il dottore Braiotta è stato anche un protagonista della vita politica prima come sindaco di Trenta e poi come responsabile della sanità per i Ds, il suo partito, portando avanti numerose battaglie e incidendo con il suo prezioso contributo di idee, al cambiamento della sanità calabrese.

Giornalista pubblicista, Michelino ha collaborato per molti anni con il nostro giornale, diventando un riferimento importante per tutta la squadra del Quotidiano.

“Una notizia inattesa e dolorosa – scrive l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza – che colpisce tutta la grande famiglia dell’Asp, alla quale il professionista era legato da rapporti lavorativi ed affettivi”.

Tante le dimostrazioni di affetto e riconoscenza in queste ore, verso il medico che riusciva ad entrare nel cuore di tutti e l’amico di tanti, con il quale condividere le ore più buie.

La città si stringe attorno alla sua famiglia, la moglie Mirella, le figlie Stella e Lorenza, il nipotino Tommaso. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Calatrava in contrada Gergeri a Cosenza mentre i funerali saranno celebrati domani alle 12, nella Parrocchia di Sant’Agostino in Morelli di Casali del Manco.