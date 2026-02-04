Scomparsa Marta Petrusewicz, storica di rilievo internazionale

1 minuto per la lettura

La scomparsa di Marta Petrusewicz ha scosso il mondo universitario. Era una storica conosciuta a livello internazionale. Impegnata in politica, aveva ricoperto la carica di assessore di Rende

COSENZA – Marta Petrusewicz si è spenta all’età di 77 anni. La notizia, giunta in serata, ha immediatamente scosso il mondo universitario, politico e intellettuale. Storica riconosciuta a livello internazionale, era considerata una delle più autorevoli studiose del Mezzogiorno in età moderna e contemporanea. Era nata a Varsavia, in Polonia, nel 1948 e la sua brillante carriera accademica l’ha condotta, oltre che all’Unical, nelle più prestigiose università statunitensi, dove è stata docente ad Harvard, Princeton e alla City University of New York.

L’ex leader del Sessantotto Franco Piperno, scomparso il 13 gennaio dello scorso anno, aveva rappresentato per lei «un compagno di vita, di avventure e sventure». Questo era stato il ricordo commosso di Marta Petrusewicz davanti alla camera ardente.

Assessore e vicesindaco del Comune di Rende, ha sempre concepito il suo ruolo istituzionale e amministrativo strettamente connesso alla propria attività intellettuale e culturale.

Al diffondersi della notizia, l’affetto, il dolore e la riconoscenza verso una donna che molto ha dato alla sua città e alla Calabria, si è diffuso a mezzo social. Una serie di messaggi in ricordo e di addio per salutare una vita che ha fatto la storia di questa regione.