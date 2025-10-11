Music for change, a Paola Iezzi premio speciale per i diritti civili

1 minuto per la lettura

L’intervista all’artista Paola Iezzi che ha ricevuto il premio speciale Music For Change per il suo impegno a favore dei diritti civili

Il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza ha fatto da sfondo alla cerimonia di premiazione della sedicesima edizione di Music for Change. Edizione vinta dalla cantautrice Rossana De Pace. Ospite d’onore della giornata di ieri (10 ottobre 2025) è stata Paola Iezzi. L’artista, la cui carriera si è avviata nel duo Paola e Chiara, ora giudice di X Factor, ha ricevuto il premio speciale Music For Change per il suo impegno a favore dei diritti civili.

Prima di ricever il riconoscimenti abbiamo fatto una chiacchierata con lei.

«Sono molto felice e molto onorata di questo premio, so cosa significa e mi sento proprio di condividerlo». Ha detto, aggiungendo che questo è anche un pretesto «per parlare di tematiche importanti, rappresentano un pochino dei punti saldi e quindi sono doppiamente contenta anche di poterlo condividere con tutte le persone che si impegnano strenuamente ogni giorno, che sono proprio sul campo, che combattono per tematiche veramente importanti e per non lasciare sole le persone che si sentono sole ad affrontare problemi più grandi di loro. Io faccio il mio, nel mio piccolo cerco di fare quello che posso utilizzando la musica che è la mia arte, il mio mezzo espressivo principale per poter sensibilizzare le persone che mi ascoltano e seguono la musica. Però c’è sempre tantissimo da fare, quindi non bisogna sedersi sui premi, sui riconoscimenti ma utilizzarli a buon fine».