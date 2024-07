Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Brutia 2024

4 minuti per la lettura

Miss Brutia 2024, Anna Claudia Celi, rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia.

Miss Brutia 2024 è Anna Claudia Celi di Montepaone lido (Catanzaro) che rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency, hanno espresso la loro profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: «La decima tappa di Miss Italia Calabria si è svolta a Cosenza, grazie al prezioso contributo di Sergio Mazzuca (titolare di Scintille Montesanto) e Serafino Mazzei (titolare dell’omonima azienda). Un ringraziamento speciale va a Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, al nostro pubblico entusiasta, alla giuria, alla nostra super squadra di professionisti, alle forze dell’ordine, agli artisti locali, alle aspiranti miss e alle loro famiglie per l’entusiasmo e il supporto. La sinergia tra tutti è stata fondamentale per realizzare una serata indimenticabile. Invitiamo le ragazze calabresi a unirsi a noi in questa fantastica avventura partecipando al concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Le iscrizioni sono ancora aperte: è possibile iscriversi sul sito ufficiale di Miss Italia».

Sergio Mazzuca ha commentato così: «Una serata bellissima, “scintillante” direi. Rappresentare il brand Miluna grazie a Miss Italia mi inorgoglisce. Seguiamo questa manifestazione da oltre 30 anni. Mi congratulo con gli organizzatori, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, e con tutte le miss che hanno sfilato in questa splendida manifestazione». Serafino Mazzei ha aggiunto: «Mi rende molto felice vedere sul palcoscenico queste giovani ragazze mettere in luce la loro personalità e il loro talento. Auguro che una cosentina possa diventare la prossima Miss Italia».

MISS ITALIA CALABRIA 2024: TEMA E SPETTACOLO

L’evento è stato un omaggio alla “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, esaltando le peculiarità della Regione attraverso un programma ricco e variegato, che ha celebrato la cultura, la storia e le bellezze naturali calabresi. Uno spettacolo coinvolgente grazie alla direzione artistica di Linda Suriano, ai testi evocativi di Francesca Marchese e alle coreografie di Lia Molinaro. Hanno sfilato gli abiti tradizionali calabresi dedicati alle cinque province realizzati dall’Accademia New Style-Scuola di Moda e Design di Cosenza di Franca Trozzo. Sigla di questa edizione: “Immagina la bellezza” ideata, scritta e arrangiata dall’artista calabrese Roberto Bozzo. In giuria Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach, che affianca le aspiranti miss in un percorso di consapevolezza e crescita personale.

L’evento condotto da Linda Suriano e Larissa Volpentesta ha dato spazio ai talenti calabresi: il giovane cantante Tocci dell’accademia RC Voce Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale e l’illusionista calabrese con numerose partecipazioni a programmi nazionali Giandomenico Morello.

Miss Italia è un palcoscenico che celebra la bellezza in tutte le sue forme, promuovendo l’inclusione e valorizzando il talento a 360°. Particolarmente emozionante è stata l’esibizione della ballerina Federica Lovecchio con la sindrome di Down, che si è avvicinata alla danza da appena un anno grazie alla guida della maestra Grazia Ciappetta. La sua partecipazione incarna perfettamente lo spirito di Miss Italia, ricordando che la vera bellezza risiede nella capacità di superare ogni barriera.

MADRINA DELLA SERATA: MISS ITALIA 2023 FRANCESCA BERGESIO

La madrina della serata, Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, ha dichiarato: «Ringrazio tutto il team di Miss Italia Calabria, in particolare Linda e Carmelo per avermi accolta come una figlia. Consiglio alla prima prefinalista nazionale di godersi fino in fondo il percorso, mantenendo serenità e concentrazione. Miss Italia è un percorso fatto di sacrifici e impegno, ma regala tante soddisfazioni. Alle aspiranti miss dico di non mollare perché, indipendentemente dalle selezioni, il futuro riserverà loro tanti bei momenti».

MISS BRUTIA 2024: LA GIURIA

A proclamare la vincitrice della decima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Francesca Bergesio (Miss Italia 2023), Carlotta Caputo (Miss Calabria 2023), Francesca Mazzei (Miss Brutia 2023), Annamaria Andronache (Miss Framesi Calabria 2023), Luca Corso (area manager Miluna), Giuseppe Pirillo (Framesi), Serafino Mazzei (titolare dell’omonima azienda), Carmela Formoso (direttrice palinsesto Ten), Franca Ferrami (giornalista), Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style-Scuola di Moda e Design di Cosenza), Katya Giannini (esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach).

MISS BRUTIA 2024

Al momento della proclamazione, Miss Brutia 2024 ha confessato di aver provato: «Emozioni indescrivibili. Dedico questa fascia alla mia famiglia per il sostegno e il supporto e anche a me stessa per essermi messa in gioco. Cercherò di prepararmi al meglio per le prefinali nazionali. Seguirò anche le prossime selezioni provinciali sostenendo le altre ragazze. Per il futuro, non mi creo alcuna aspettativa per evitare di deludere me stessa. Oggi, mi godo questa emozione. Andrà come deve andare».

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di luglio: il 29 a Trebisacce, il 30 a Frascineto e il 31 a Rota Greca. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.