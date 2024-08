Miss Italia Calabria ha incoronato Seconda Stella – Bruno Group città di Terranova da Sibari

4 minuti per la lettura

Terranova da Sibari ha accolto la quindicesima tappa di Miss Italia Calabria. Miss Seconda Stella – Bruno Group città di Terranova da Sibari è Maria Serena Fiore di Acri.

Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Emanuela Carelli. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Camilla Caterina Fiorita. Quarta classificata Marcella Pia Pepe. Quinta classificata Anna Pighini. Sesta classificata Francesca Forestieri.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo l’amministrazione di Terranova da Sibari, il sindaco Francesco Rumanò e il numeroso pubblico per la calorosa accoglienza che ci riserva ogni anno. Ringraziamo il nostro carissimo amico, presidente dell’Inter club Enrico Cucchi, Saverio Di Pace, la nostra super squadra di professionisti, le aspiranti miss e le loro famiglie. Terranova da Sibari è la quindicesima tappa di questa edizione e balza al primo posto della classifica per numero di visualizzazioni e commenti sulla nostra pagina Facebook. Venite a visitare Terranova da Sibari. Venite in Calabria!».

La comunità di Terranova da Sibari ha accolto con entusiasmo la quindicesima tappa di Miss Italia Calabria, dimostrando ancora una volta l’ospitalità e il calore che caratterizzano questo territorio.

IL SINDACO DI TERRANOVA DA SIBARI

Il sindaco di Terranova da Sibari Francesco Rumanò: «Questa manifestazione si svolge nel nostro Comune da nove anni. Ormai, è una tappa fissa che tutti noi attendiamo con fervore: la comunità la sente propria. È stata una serata di grande partecipazione e suspence. In questa selezione provinciale, le ragazze hanno portato sul palcoscenico le loro emozioni. Ringraziamo tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questo evento, l’Inter club Enrico Cucchi e l’organizzazione di Miss Italia Calabria che ogni anno ci regala questa splendida manifestazione. Un evento qualificante per il nostro territorio, per la comunità e per il comprensorio. Puntualmente, richiama tanta gente anche dai paesi limitrofi. Piazza Castello, così denominata per via del castello medievale che si trova qui di fronte a noi, era stracolma. Ci diamo appuntamento al prossimo anno».

INTER CLUB ENRICO CUCCHI

Eugenio Mazzotta, vicepresidente dell’Inter club Enrico Cucchi, ha messo in luce il connubio tra la valorizzazione dei talenti e delle bellezze delle aspiranti miss e la promozione del territorio: «È il terzo anno che questo evento si svolge nell’ambito della nostra manifestazione “Moda in estate”. Siamo onorati di avere questo “gemellaggio” con Miss Italia Calabria, a cui ci lega un rapporto ormai fraterno. Questa kermesse favorisce la promozione del nostro territorio e consente di mettere in luce le bellezze del paese. Siamo fieri di proseguire su questa strada. Per il prossimo anno, ci auguriamo di realizzare una manifestazione ancora più grande».

MISS ITALIA CALABRIA 2024: TEMA E SPETTACOLO

La nuova edizione di Miss Italia Calabria, intitolata “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, celebra la ricchezza culturale e naturale della regione con uno spettacolo variegato. Con la direzione artistica di Linda Suriano, l’evento mette in luce le peculiarità calabresi attraverso i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro e gli abiti tradizionali dedicati alle cinque province calabresi, a cura dell’Accademia New Style-Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo.

La sigla ufficiale, “Immagina la bellezza”, ideata, scritta e arrangiata dall’artista calabrese Roberto Bozzo, rafforza il messaggio di bellezza e identità culturale che permea l’intera manifestazione. Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach, ha portato nel concorso il suo metodo Soulfullness®, per aiutare le aspiranti miss a perseguire il sogno della fascia con fiducia in sé stesse. La serata, condotta con grinta ed entusiasmo da Linda Suriano e Larissa Volpentesta, è stata arricchita dall’esibizione della cantante Laura DjLo (Laura Rizzuti).

MISS SECONDA STELLA – BRUNO GROUP CITTÀ DI TERRANOVA DA SIBARI: LA GIURIA

A proclamare la vincitrice della quindicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Francesco Rumanò (sindaco del Comune di Terranova da Sibari), Francesco Fusca (assessore spettacolo del Comune di Terranova da Sibari), Daniele Saturnino (Framesi), Saverio Di Pace (presidente Inter club Enrico Cucchi), Francesco Diodati (tesoriere dell’Inter club Enrico Cucchi), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Carlo Catucci (presidente arcanews 24), Kerry Azarò (gioielleria Curto-Miluna), Gaetano Fiorello (consulente Bruno group).

MISS SECONDA STELLA – BRUNO GROUP CITTÀ DI TERRANOVA DA SIBARI 2024

A seguito dell’incoronazione, Miss Seconda Stella – Bruno Group città di Terranova da Sibari ha confessato: «Non mi aspettavo di vincere. Dedico questa fascia alla mia famiglia, che mi sostiene sempre e mi accompagna ovunque. Credo che questo percorso possa essere un trampolino di lancio nel mondo della moda. Per le prossime selezioni regionali, porterò con me determinazione e consapevolezza».

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 4 a Spadola, il 5 a Torano, il 7 a Pazzano, l’8 a Montebello Jonico, il 9 a Bagaladi e il 10 a Longobucco. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.