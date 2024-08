Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Gioacchino da Fiore 2024

4 minuti per la lettura

Il Comune di San Giovanni in Fiore ha ospitato la ventottesima tappa di Miss Italia Calabria. Miss città di Gioacchino da Fiore 2024 è Luana Barberio.

Miss città di Gioacchino da Fiore 2024 è Luana Barberio. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Lorenza Stamati. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Laura Isabela Bacs.

Il Comune di San Giovanni in Fiore ha ospitato la ventottesima tappa di Miss Italia Calabria. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «San Giovanni in Fiore ci ha regalato una piazza traboccante di entusiasmo, un’immagine che ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Organizzare spettacoli di questa portata è una sfida, ma vedere un pubblico così numeroso e appassionato ci ripaga di ogni sforzo. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato accogliendo le nostre aspiranti miss con un’energia contagiosa».

«Grazie all’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore, nella persona del sindaco Rosaria Succurro, che per l’ennesimo anno ci ha riconfermati, alla giuria, alla nostra incredibile squadra di professionisti. Un sentito ringraziamento va anche a chi ci segue da casa in diretta sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra tv ufficiale Teleuropa Network, sostenendo il nostro percorso tappa dopo tappa. Il nostro obiettivo è chiaro: valorizzare i talenti e promuovere le bellezze della nostra meravigliosa Regione. Venite a visitare San Giovanni in Fiore. Venite in Calabria!», hanno dichiarato gli organizzatori.

VENTOTTESIMA TAPPA DI MISS ITALIA CALABRIA: SAN GIOVANNI IN FIORE

Ieri sera, l’isola pedonale via Roma di San Giovanni in Fiore si è trasformata in una passerella di glamour e charme con la ventottesima tappa di Miss Italia Calabria.

Il vicesindaco di San Giovanni in Fiore Salvatore Cocchiero: «Per noi è un piacere ospitare questa manifestazione. Faccio i miei complimenti all’organizzazione di Miss Italia Calabria per l’evidente crescita avvenuta in questi anni. Questo concorso favorisce non solo la valorizzazione delle aspiranti miss ma anche la promozione del territorio. E per noi è molto importante puntare sul turismo e sulla conoscenza della nostra città. Abbiamo un magnifico centro storico. La nostra Abbazia Florense è una splendida meta turistica. Invito tutti a visitare San Giovanni in Fiore! Suggerisco alle aspiranti miss di vivere questa esperienza nel migliore dei modi. Già il fatto di mettersi in gioco in questa competizione rappresenta una vittoria».

MISS ITALIA CALABRIA 2024: SPETTACOLO E TEMA

La magica notte di Miss Italia Calabria a San Giovanni in Fiore ha unito eleganza, orgoglio e un profondo legame con le radici calabresi. L’edizione di quest’anno, dal titolo “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, ha portato sul palcoscenico un omaggio alla ricca identità culturale di una delle Regioni più affascinanti d’Italia.

Con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro e gli abiti tradizionali delle cinque province calabresi, realizzati dall’Accademia New Style – Scuola di moda e design di Franca Trozzo, hanno celebrato l’anima di una terra ricca di storie e tradizioni. La sigla ufficiale dell’evento, “Immagina la bellezza”, ideata e arrangiata dall’artista Roberto Bozzo, ha accompagnato l’intera manifestazione, evidenziando il messaggio di orgoglio e appartenenza alla terra calabra.

La conduzione della serata, affidata a Larissa Volpentesta e Linda Suriano, ha accompagnato il pubblico in un viaggio emozionale, reso ancora più emozionante dall’esibizione della cantante Intro. Un elemento innovativo di questa edizione è stato il coinvolgimento dell’esperta di dinamiche dell’inconscio e mental coach Katya Giannini. Il suo supporto ha permesso alle aspiranti miss di affrontare il palcoscenico con una sicurezza rinnovata e maggiore disinvoltura, dimostrando che bellezza e autostima sono due facce della stessa medaglia.

MISS CITTÀ DI GIOACCHINO DA FIORE 2024: LA GIURIA

A proclamare la vincitrice della ventottesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giuseppe Pirillo (Framesi), Giancarlo Spadafora (Gioielleria Spadafora di San Giovanni in Fiore – Miluna), Rita Benigno (addetto stampa Provincia di Cosenza). Pasquale Martino (presidente della Proloco di San Giovanni in Fiore), Paolo Gagliardi (coreografo e ballerino), Fabrizia Laratta (imprenditrice), Domenico Succurro (architetto).

MISS CITTÀ DI GIOACCHINO DA FIORE 2024

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Gioacchino da Fiore 2024 ha confessato di aver provato «Tantissime emozioni. La mia avventura con Miss Italia Calabria è iniziata per gioco. È stata mia zia a iscrivermi al concorso. Dedico questa fascia a lei per avermi incoraggiata a partecipare e alla mia famiglia che mi ha sempre accompagnata. Miss Italia rappresenta un importante percorso di crescita personale e professionale. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato».

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA 2024

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 18 a Civita, il 19 a Cirò Marina, il 20 a Carlopoli, il 21 a Falerna, il 22 a Belvedere, il 23 a Rocca di Neto, il 24 a Soriano Calabro, il 25 a Cerchiara di Calabria, il 26 a Marano Principato e il 27 a Corigliano-Rossano. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria.