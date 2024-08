Belvedere Marittimo ospiterà la 32° tappa di Miss Italia Calabria

2 minuti per la lettura

Il 22 agosto, Belvedere Marittimo ospiterà la 32ª tappa di Miss Italia Calabria, la decima selezione regionale.

Il 22 agosto, il suggestivo scenario di Belvedere Marittimo ospiterà la 32ª tappa di Miss Italia Calabria, la decima selezione regionale. In questa occasione, verrà eletta Miss Framesi Calabria 2024, un titolo ambito che apre le porte alle prefinali nazionali. L’evento, promosso dall’associazione culturale “Impegno Comune Calabria”, è inserito nella seconda edizione di “Oltre la Bellezza”, arricchendo il panorama estivo con un appuntamento imperdibile per il territorio.

CALABRIA TRA STORIA E TRADIZIONI – UN VIAGGIO D’INCANTO

Il concorso celebra la bellezza in tutte le sue forme, raccontando una storia di orgoglio e identità regionale. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency, hanno espresso grande entusiasmo per questa nuova tappa del concorso, sottolineando come ogni evento rappresenti non solo una passerella di bellezza, ma anche un’occasione per promuovere il territorio calabrese, con le sue peculiarità storiche e culturali.

Il tema di Miss Italia Calabria 2024, “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”, sarà il filo conduttore di una serata che promette di unire bellezza, cultura e spettacolo. Sul palco, si esibiranno due artisti speciali: il cantante Giovanni Segreti Bruno e l’illusionista Giandomenico Morello. Ospite della serata: Sandro Donato Grosso, giornalista Sky. Belvedere Marittimo, con il suo panorama mozzafiato e la sua atmosfera accogliente, sarà il perfetto scenario per questa serata di celebrazione della bellezza e della cultura calabrese.

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA 2024

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 21 a Carlopoli, il 22 a Belvedere Marittimo, il 23 a Rocca di Neto, il 24 a Soriano Calabro, il 25 a Cerchiara di Calabria, il 26 a Marano Principato, il 27 a Corigliano-Rossano e il 28 a Falerna. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.