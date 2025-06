3 minuti per la lettura

Cosenza Pride 2025: il 21 giugno, la città tornerà a colorarsi di arcobaleno. Alle ore 17, da Piazza Loreto, il corteo attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere Piazza dei Bruzi.

COSENZA – Cosenza si prepara a vivere un’altra giornata storica: sabato 21 giugno, la città tornerà a colorarsi di arcobaleno per il Pride 2025, presentato ufficialmente ieri mattina (16 giugno) nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi. Un evento accompagnato da un messaggio di inclusione, rispetto e autodeterminazione per tutte le persone LGBTQIA+. A confermarlo sono stati i protagonisti della conferenza stampa, a partire dal sindaco Franz Caruso, che con voce ferma ha ribadito: «Cosenza è presidio dei diritti di tutti. Siamo al fianco di chiunque subisca discriminazioni, che riteniamo anacronistiche e ingiustificate. La nostra visione è chiara: il progresso non è solo politico, ma anche sociale e culturale. Dopo anni di chiusure, lo scorso anno abbiamo aperto le porte al Pride e la città ha risposto con entusiasmo».

Insieme al primo cittadino, hanno preso parte all’incontro il presidente del consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, il capogruppo PD Francesco Alimena, l’assessore alle pari opportunità di Spezzano della Sila Maria Lina Lettieri, e una rappresentanza di Arcigay Cosenza guidata dalla presidente Alessandra Locanto e dal consigliere Massimiliano Benincasa. Presente anche Rosaria Alessia Buffone, segretaria dell’associazione Arci Cosenza.

Cosenza Pride 2025

Il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, ha rimarcato con forza il valore simbolico e politico del Pride 2025, definendolo «un appuntamento fondamentale per ribadire l’impegno della nostra maggioranza a tutela dei diritti LGBTQI+. Siamo orgogliosi di ospitare per il secondo anno consecutivo questa manifestazione». Orgoglio anche per le numerose adesioni dai Comuni della Provincia e di tutta la Calabria. Segnale, questo, che il vento del cambiamento non è più una brezza ma una corrente inarrestabile. «Il rispetto dei diritti umani – ha concluso Mazzuca – deve essere promosso non solo come obbligo giuridico, ma anche come valore condiviso».

Per Francesco Alimena, il Pride è «un atto politico che segna la conclusione di un intero anno di impegno civico». Il momento più toccante è stato il riferimento alla sottoscrizione del primo atto di riconoscimento della doppia maternità, avvenuta nel Comune di Cosenza poco prima dell’inizio della conferenza stampa. Tra gli interventi istituzionali, forte e chiaro il messaggio di Maria Lina Lettieri, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Spezzano della Sila, che ha definito il Pride «un atto di coraggio civile».

Arcigay Cosenza

A illustrare il cuore pulsante del Cosenza Pride 2025 è stata la presidente di Arcigay Cosenza, Alessandra Locanto, affiancata dal consigliere Massimiliano Benincasa. Il programma dell’edizione di quest’anno – ha spiegato – avrà una portata regionale, grazie a un’impennata di adesioni e patrocini da parte di numerosi Comuni della Provincia. «La vera novità – ha dichiarato Locanto – è il crescente coinvolgimento del territorio. Le adesioni sono quasi raddoppiate rispetto al 2024: un segnale che il lavoro svolto ha lasciato un’impronta positiva. Oggi, sostenere il Pride non è più un gesto isolato, ma un atto di responsabilità collettiva e sociale». Grandi aspettative anche in termini di partecipazione popolare: «Ci auguriamo – ha aggiunto – che sempre più persone si uniscano al corteo, per vivere insieme un momento di libertà, comunità, gioia e divertimento».

Cosenza Pride 2025: madrina d’eccezione

A suggellare il Pride 2025 sarà la presenza di una madrina d’eccezione: Priscilla, drag queen nota al grande pubblico per la sua attività televisiva, ma anche figura impegnata sul fronte dei diritti civili e della questione palestinese. «In un momento storico come questo – ha sottolineato Locanto – la sua presenza ha un forte valore simbolico e politico. L’abbiamo voluta come rappresentanza attiva e consapevole». Il corteo del Cosenza Pride 2025 partirà sabato 21 giugno alle ore 17 da Piazza Loreto e attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere Piazza dei Bruzi, in quello che si preannuncia come uno degli eventi più partecipati e significativi dell’estate calabrese.