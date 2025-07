2 minuti per la lettura

DIAMANTE (COSENZA) – L’aroma pungente del peperoncino ha invaso la Sala stampa della Camera dei Deputati. Ieri mattina (3 luglio), è stata presentata ufficialmente la 33ª edizione del Peperoncino Festival di Diamante (CS), in programma dal 10 al 14 settembre. Un evento che unisce gastronomia, cultura, spettacolo e l’identità di un’intera Regione. La Calabria è pronta ad accogliere migliaia di visitatori con un’edizione che saprà coniugare tradizione e innovazione.

Peperoncino Festival di Diamante: presentata la 33ª edizione nella sala stampa della Camera dei Deputati

Ad aprire la conferenza stampa l’On. Francesco Battistoni. A seguire, l’intervento del deputato Andrea Gentile, che ha condiviso ricordi personali legati a una manifestazione capace di accendere ogni anno il territorio con energia positiva e partecipazione. Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha illustrato le iniziative territoriali che accompagneranno il festival. L’assessore al Turismo, Francesco Bartalotta, ha sottolineato le ricadute economiche e turistiche che l’evento genera su tutta la Riviera dei Cedri.

Il cuore del festival resta l’intuizione di Enzo Monaco, presidente dell’Accademia Italiana del Peperoncino, che ha confermato il ritorno delle storiche iniziative: Vignette sul Ring, il campionato nazionale ed europeo dei mangiatori di peperoncino e il premio Principe Gourmet, che quest’anno sarà conferito al maestro pasticcere Sal De Riso, reduce dal clamore mediatico del matrimonio di Jeff Bezos.

A delineare le novità del cartellone 2025 il direttore artistico Alfredo De Luca. Annunciati tre palchi nei punti strategici di Diamante, pronti a ospitare spettacoli con artisti di calibro internazionale e intrattenimento di qualità per tutta la durata del festival.

Nuova collaborazione con gli Ambasciatori del Gusto

Grande attesa anche per la nuova collaborazione con gli Ambasciatori del Gusto, illustrata da Gianluca De Cristofaro. Tra le novità, una cena gourmet riservata a 40 ospiti per sera, firmata dai maestri dell’eccellenza gastronomica italiana, in una combinazione di racconto del territorio e alta cucina. A moderare l’incontro, il giornalista e inviato Sky Italia Sandro Donato Grosso, che ha saputo trasmettere lo spirito di un festival diventato simbolo della Calabria nel mondo.

Tutto pronto, dunque, per il festival più piccante dell’anno. Dal 10 al 14 settembre Diamante diventerà capitale del peperoncino, tra sapori, arte, musica e quella vivacità che solo la Calabria sa offrire. Un appuntamento da segnare in agenda per chi vuole vivere un’esperienza autentica, che sa di sud, di estate e di festa.