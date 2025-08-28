Corigliano Rossano, il Festival delle Candele nel Castello Ducale

2 minuti per la lettura

Anche per l’estate 2025 torna il “Festival delle Candele” al Castello Ducale di Corigliano Rossano: tra gli eventi più attesi e storicizzati

TRA gli appuntamenti più attesi e storicizzati e sulla scia degli straordinari successi degli anni passati, anche per l’estate 2025 ritorna il “Festival delle Candele”. L’evento itinerante, oggi, giovedì 28 agosto, dalle 21:30, farà tappa nell’elegante castello di Corigliano nel comune di Corigliano-Rossano. Per l’occasione, la notte della splendida e storica location sarà rischiarata dalle luci di una miriade di candele.

L’appuntamento è promosso dall’associazione “White Castle”, patrocinato dal comune e inserito nel cartellone del Coro summer fest 2025 e dalla Regione Calabria (Calabria Straordinaria), fondo Pac e Unione Europea, e per una produzione Sirius.

Numerose gli interpreti e le attrazioni che fanno parte dell’importante programma: alle 21:30 il live dj set di Luigi D’alife; alle 22, le performance del giocoliere “Maestro Focaio” dell’artista Francesco Cane della compagnia “Fuoco & Clownerie”; alle 22:30 e alle 23:30, spazio a “Fumetti Illuminati” a cura di “Sand Art” della performer Greta Belometti della compagnia “Teatrop”; alle 23, prestazioni di Andrea Trumpet e a mezzanotte nuove giocolerie di fiamma denominate “A. A. A. Mor” con Maria Dolores e F. Cane sempre della compagnia “Fuoco & Clownerie”; alle 00:30, riprenderà il live dj set di D’alife.

FESTIVAL DELLE CANDELE A CORIGLIANO ROSSANO: LE MOSTRE

Rese note diverse mostre e installazioni ad iniziare da quella del celeberrimo “ET – L’extraterrestre”. In occasione delle celebrazioni del 100° anniversario della nascita del maestro Carlo Rambaldi (1925) sarà infatti presente una copia 1:1 del famoso alieno che ha segnato l’era cinematografica moderna ridefinendo il fantastico mondo degli effetti speciali. Per la sezione “Fumetti a Lume di Candela”, vi sarà anche la mostra retroilluminazione “Sognando E. T. l’Extra Terrestre” come omaggio al maestro Rambaldi a cura di “Cosenza Comics and Games” e realizzata in sinergia con l’illustratore Federico Pugliese.

La serata sarà arricchita da performance originali e interattive: le caricature di Conce_Art, la statua vivente di Tekla De Marco e le letture di tarocchi di Antonino Geloso, per un viaggio tra creatività e magia sotto il cielo illuminato dalle candele.