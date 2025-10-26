Festa del cioccolato a Cosenza, ai fratelli Falsetta ed Elly Sirianni il premio per il miglior dolce

3 minuti per la lettura

Festa del cioccolato a Cosenza, al concorso organizzato dalla Cna trionfano i fratelli Falsetta ed Elly Sirianni che si aggiudicano il premio per il miglior dolce al cioccolato

FEDERICA e Pierluigi Falsetta si sono aggiudicati il primo premio per aver realizzato il miglior dolce al cioccolato nel concorso organizzato dalla Cna nell’ambito della Festa del cioccolato che si è svolta in questi giorni a Cosenza. Tra sei sfidanti ha vinto la squadra denominata “Quel filo che ci unisce – due fratelli” che ha presentato il dolce “Rochèr prezioso” realizzato con una sfera di semifreddo al Nerone puro con cuore alla nocciola, glassa specchio al cioccolato al latte, mulinello goloso e stalattite di nocciola caramello. «Nocciola e cioccolato uniti – spiega Federica – perché insieme celebrano l’amore e per noi rappresentano il legame tra una sorella e un fratello».

Federica e Pierluigi Falsetta hanno partecipato nella categoria dei professionisti. La gara amatoriale invece è stata vinta da Elly Sirianni che ha presentato un dolce al cioccolato chiamato “Cuore di Brettia”: con una base al browne, una mousse al cioccolato con sfere croccanti, un inserto ai lamponi e un cremoso al fondente 70% e glassa a specchio. Un dolce che Elly Sirianni ha voluto dedicare alla città di Cosenza.

Una esplosione di gusto che ha esaltato il cioccolato protagonista della manifestazione diventata, come ha detto Caruso durante l’inaugurazione, ormai un evento identitario della città di Cosenza dove si celebra l’arte del cacao.

LA FESTA IN CUI LA CITTA’ CELEBRA L’ARTE DEL CACAO: I FRATELLI FALSETTA ED ELLY SIRIANNI VINCONO IL PREMIO PER IL MIGLIOR DOLCE AL CIOCCOLATO

L’evento, ideato dalla Cna provinciale di Cosenza del presidente Michele Marchese e organizzato dalla Publiepa di Pino De Rose, «fin dalla prima edizione, – spiegano gli organizzatori – ha ricevuto il patrocinio della Città di Cosenza e ha visto la partecipazione di migliaia di avventori provenienti da tutta la regione e non solo. Protagonisti assoluti della manifestazione sono stati oltre 45 maestri cioccolatieri, arrivati da ogni parte d’Italia e anche da oltre confine, che hanno proposto al pubblico le loro creazioni, frutto di esperienza, passione e innovazione».

Come dicevamo tra i momenti più attesi della kermesse è stato il concorso per il “Miglior Dolce al Cioccolato”, che ha visto in giuria Josephine Alessio, giornalista e conduttrice di Rai News 24, e il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini e il regionale Giovanni Cugliari, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’artigianato e dell’imprenditoria oltre che al presidente Cna Marchese e la maestra cioccolatiera Mascaro che ha coordinato i lavori. Presente anche il direttore Cna Cosenza, Giancarlo Rondinella e il senatore Tonino Gentile.

IL SINDACO CARUSO: “ABBIAMO OSPITATO LE ECCELLENZE DELL’ARTIGIANATO DOLCIARIO ITALIANO

«La Festa del Cioccolato – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – è una vetrina straordinaria per la nostra città e per le eccellenze dell’artigianato dolciario italiano. Cosenza dimostra ancora una volta la sua capacità di accogliere e valorizzare le tradizioni, trasformandole in momenti di incontro e promozione del territorio».

A margine della premiazione del concorso che, come dicevamo, ha visto sul podio i fratelli Falsetta per i professionisti ed Elly Sirianni per i non professionisti, consegnati alcuni riconoscimenti, opera del maestro Gaudenti, a personalità distintesi nel sociale come Teresa Boero de il Paradiso dei poveri di padre Fedele, Cinzia Lorè mamma di Enrico e Sergio Crocco della Terra di Piero. Ha ricevuto il riconoscimento anche Rossana Corsi, ex direttore di Cna Cosenza, che «per prima ha avuto la felice intuizione insieme ai maestri cioccolatieri di offrire alla Città un evento dedicato al cioccolato oltre 23 anni fa».