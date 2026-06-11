Moda Movie compie 30 anni: a Cosenza il racconto che unisce moda, cinema e Mediterraneo

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30ª edizione di Moda Movie: due serate, un’unica visione. Tra cinema e alta moda, Cosenza celebra il talento l’11 e il 12 giugno con workshop, premiazioni e sfilate.

COSENZA – Si apre il sipario sulla 30ª edizione di Moda Movie, il festival che da tre decenni racconta e valorizza il talento emergente nel mondo della moda, del cinema e delle arti. Un traguardo importante per una manifestazione diventata punto di riferimento nazionale, capace di coniugare formazione, spettacolo e visione creativa in un unico grande laboratorio culturale. Ideato e organizzato dall’associazione Creazione e Immagine, con la direzione artistica di Sante Orrico, il festival nasce con una missione chiara: rafforzare il dialogo tra moda e cinema, offrendo ai giovani creativi uno spazio concreto di confronto, crescita e visibilità. Un obiettivo che, anno dopo anno, ha trasformato Moda Movie in un osservatorio privilegiato sulle nuove generazioni dell’arte e del design.

A pochi giorni dagli eventi conclusivi, l’atmosfera a Cosenza è già carica di attesa. A inaugurare questa edizione celebrativa è la mostra “Trent’anni di Moda Movie”, ospitata al Royal Hotel di Cosenza e visitabile fino al 15 giugno: un racconto per immagini, articolato in 80 pannelli, che ripercorre i momenti più significativi della kermesse diretta da Sante Orrico. Un viaggio nella memoria e nell’evoluzione di un progetto culturale che ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Il tema scelto per il 2026, “Trame Mediterranee. Stili e colori”, fa da filo conduttore a un programma ricco e articolato che intreccia sfilate, proiezioni, premiazioni, performance artistiche, workshop ed esposizioni. Un mosaico creativo che restituisce la complessità e la vitalità del Mediterraneo come spazio di contaminazione culturale.

Moda Movie: giovedì 11 giugno al Cinema San Nicola di Cosenza

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 11 giugno alle 20.30 al Cinema San Nicola di Cosenza con la Serata Evento Cinema. A condurre la serata sarà la fashion reporter e autrice televisiva Valeria Oppenheimer. In programma la proiezione dei cortometraggi dei tre registi vincitori del concorso e l’assegnazione del premio al primo classificato. Durante l’evento saranno conferiti anche importanti riconoscimenti: il Premio Cinema 2026 allo scenografo Luciano Calosso, il Premio Teresa alla costumista Enrica Barbano, oltre a premi speciali destinati all’attrice Annalisa Insardà, alla giornalista Marilena Alescio, all’attore Manuel Nucera e al performer Francesco Lappano. Un mosaico di professionalità che testimonia la ricchezza del panorama artistico contemporaneo.

Moda in passerella: giovani designer e grandi maestri

Il giorno successivo, venerdì 12 giugno alle 20:30, il Museo Multimediale di Cosenza diventerà il cuore pulsante della Serata Evento Moda, condotta da Nino Graziano Luca. Protagonisti assoluti saranno i 15 fashion designer finalisti del concorso, chiamati a confrontarsi in passerella per conquistare il titolo di vincitore di Moda Movie 2026. A impreziosire la serata, il defilé dello stilista olandese Addy van den Krommenacker, special guest di questa edizione, con la collezione “Royal Dream”, che promette eleganza scenografica e suggestioni internazionali.

Non mancheranno i riconoscimenti: lo Special Award alla giornalista di moda Daniela Fedi, il premio Cultura e Imprenditoria ai fratelli Nuzzolo, il premio “Il Gusto del Sud” al Royal Hotel e il Premio alla Carriera al Maestro Silvio Vigliaturo, insieme ad altri omaggi a protagonisti della cultura e dell’arte.

Il gusto del Sud e la contaminazione dei linguaggi

La serata dedicata alla moda sarà anticipata, alle 18.50, dalla degustazione del cocktail “Etnas – Il principe degli agrumi”, pensato in esclusiva per Moda Movie. Un momento che unisce mixology, tradizione e sperimentazione, alla presenza di figure di rilievo del settore agroalimentare come Vittorio Caminiti, Corrado Rossi, Francesco Crocco e Italo Chiappetta. A trent’anni dalla sua nascita, Moda Movie si conferma molto più di un festival: è un laboratorio culturale vivo, un ponte tra discipline e generazioni, un palcoscenico dove il talento non solo si mostra, ma prende forma. E Cosenza, ancora una volta, diventa il suo centro creativo.