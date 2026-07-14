Buonvicino, Seduzioni & Gusto celebra vent’anni

5 minuti per la lettura

Seduzioni & Gusto, dal 17 al 19 luglio 2026 il borgo del Duca Ippolito Cavalcanti si trasforma in un grande palcoscenico di creatività e cultura. Tre giorni di eventi per celebrare un appuntamento che da vent’anni racconta l’identità calabrese attraverso moda, cinema, gastronomia, arte e tradizioni.

BUONVICINO (COSENZA) – Buonvicino si prepara a celebrare la ventesima edizione di Seduzioni & Gusto Festival, la kermesse promossa dalla Pro Loco Buonvicino (guidata dalla presidente Antonella Biondi) che dal 2007 ha saputo intrecciare eleganza, cultura e valorizzazione del territorio, trasformando il borgo del Tirreno cosentino in una vetrina nazionale dedicata alle eccellenze calabresi e non solo. Dal 17 al 19 luglio 2026 il centro storico, la Piazzetta San Ciriaco, Piazza XVII Settembre e il Museo MAGB ospiteranno un ricco programma di laboratori, spettacoli, mostre, sfilate, incontri e degustazioni, con un unico grande obiettivo: raccontare il territorio attraverso esperienze capaci di coinvolgere pubblico, artisti, giovani talenti e imprese locali.

Una kermesse che unisce moda, gastronomia, cultura, ambiente e arte in un format glamour e originale, immerso nello straordinario scenario naturale del Parco Nazionale del Pollino, dove il fascino del borgo incontra la creatività contemporanea.

Vent’anni di Seduzioni & Gusto: a Buonvicino, un viaggio tra memoria e innovazione

L’edizione del ventennale sarà dedicata al legame profondo tra passato e futuro, con un omaggio alla figura di Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino, celebre autore di trattati sulla cucina e simbolo di una cultura gastronomica che ancora oggi rappresenta un patrimonio identitario. Il Festival ripercorrerà anche la storia delle donne del Settecento che nelle piazze del borgo lavoravano la seta, contribuendo a creare occasioni di confronto e crescita per le nuove generazioni. Da quella tradizione nasce lo spirito di Seduzioni & Gusto: unire artigianato, moda, cultura e territorio in un’esperienza unica.

Moda, cinema e grandi protagonisti a Buonvicino per la ventesima edizione di Seduzioni & Gusto

La ventesima edizione porterà a Buonvicino numerosi protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo e della moda. Tra gli ospiti: Samanta Togni, madrina del Festival, Max Paiella, Nino Graziano Luca, lo stilista bulgaro Ivan Donev, Massimiliano Giangrossi, che presenterà una collezione speciale dedicata ai vent’anni dell’evento, e lo stilista Giuseppe Cupelli.

Grande attenzione sarà riservata alla creatività emergente con “Trame di moda”, la sfilata dedicata agli stilisti finalisti di Moda Movie- il festival dei talenti della moda, del cinema e delle arti diretto da Sante Orrico- provenienti da diverse regioni italiane e dalle più importanti accademie di moda.

In passerella sfileranno le collezioni di:

Luana Furleo – Accademia New Style, Cosenza;

Alessia Gerges – Maiani Accademia Moda, Roma;

Giuseppe Ciampa’ – NABA, Milano;

Valentina Grua – Istituto Moda Burgo, Milano;

Jessica Bloise – Ferrari Fashion School, Milano;

Greta Cocchiara – Accademia Belle Arti di Cuneo;

Anna Chiara Cozza – Accademia Belle Arti di Catanzaro.

Accanto a loro le creazioni di Giuseppe Cupelli e Massimiliano Giangrossi, apprezzato stilista di alta moda e abiti da sposa proveniente da San Benedetto del Tronto, oltre alla presenza internazionale di Ivan Donev.

Una serata evento tra premi, spettacolo e cultura

La serata principale, condotta da Nino Graziano Luca, coinvolgerà Piazza XVII Settembre, il Museo MAGB e il centro storico, che per l’occasione vestiranno un’atmosfera elegante e scenografica. Ad aprire il programma sarà alle ore 17 il convegno: “Identità in scena: valorizzare il territorio attraverso eventi esperienziali”. Un momento di approfondimento sul valore degli eventi culturali come strumenti di promozione e crescita dei territori. Durante tutte le giornate spazio anche ai laboratori per bambini e ragazzi dedicati alla pittura e alla moda, oltre ai forum interattivi realizzati con Radio Digiesse.

Mostre e percorsi tra arte e sapori

Due le mostre protagoniste dell’edizione 2026: “L’Italia degli anni ’50, ’60 e ’70”, del maestro Francesco Senise, ospitata nelle vetrine dedicate alla Fashion Art, e “Le Calcare e le teleferiche”, produzione artistica originale realizzata per il ventennale in collaborazione con il CAI. Piazza XVII Settembre ospiterà inoltre una rassegna espositiva dedicata alle eccellenze produttive di Buonvicino, con percorsi tra arte, artigianato e sapori. Nel Museo MAGB, ogni sera, saranno proiettati i cortometraggi finalisti di Moda Movie.

Le eccellenze di Calabria premiate a Buonvicino

Tra gli appuntamenti più attesi la consegna dei riconoscimenti “Eccellenze di Calabria”, dedicati a personalità che hanno saputo distinguersi nei rispettivi ambiti.

Saranno premiati:

Michel Dessì, giornalista Mediaset, per il giornalismo;

Annalisa Insardà, attrice, per il cinema;

Francesco Cariello, specialista in cardiologia, per la medicina.

I premi sono offerti da Elite Gioielli. Durante la serata la direttrice dell’Accademia della Moda di Napoli, Giuseppina Auricchio, assegnerà inoltre una borsa di studio a uno degli stilisti emergenti partecipanti.

Il gran finale con il Gran Ballo dell’Ottocento

La ventesima edizione si concluderà domenica 19 luglio con il suggestivo Gran Ballo dell’Ottocento, dedicato al Duca Ippolito Cavalcanti e curato dalla Compagnia Danza Storica di Roma. Un evento spettacolare con ballerini in frac e abiti crinolina, tra valzer, quadriglie, contraddanze e mazurche ispirate ai manuali dei grandi maestri dell’Ottocento e alle atmosfere dei film in costume più celebri. Le musiche di Strauss, Verdi e dei grandi compositori dell’epoca accompagneranno una serata capace di evocare il fascino di “Via col Vento”, “Il Gattopardo” e della saga di Sissi.

Lo Street happy hour

A completare il programma lo Street happy hour, con degustazioni gratuite di piatti tratti dal ricettario di Ippolito Cavalcanti e prodotti tipici calabresi, allestite con scenografie ispirate alla tavola descritta nel suo trattato di cucina teorico-pratica. Le degustazioni saranno curate dallo chef Giuseppe Greco in collaborazione con Nettuno Palace Sala Ricevimenti di Belvedere Marittimo. Seduzioni & Gusto Festival compie vent’anni e si conferma un appuntamento capace di raccontare una Calabria elegante, creativa e autentica. Un luogo dove la tradizione diventa futuro e il territorio diventa protagonista.