Aiello Calabro, nel centro storico si celebra il vino calabrese

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Il centro storico di Aiello Calabro si prepara ad accogliere la seconda edizione di Aiello Divino, l’evento dedicato alla valorizzazione del vino calabrese e delle eccellenze agroalimentari del territorio. L’appuntamento è fissato per oggi, sabato 25 luglio, a partire dalle 18, quando il borgo aprirà le sue piazze e i suoi vicoli a un percorso tra degustazioni, incontri culturali, musica e spettacoli. Promossa dal Comune di Aiello Calabro con il sostegno di Arsac, la manifestazione si conferma tra gli eventi di punta dell’estate aiellese.

L’obiettivo è quello di mettere in rete le produzioni di qualità, il patrimonio storico e la vocazione turistica di uno dei borghi più caratteristici della Calabria, inserito tra I Borghi più belli d’Italia. Saranno oltre quindici le cantine provenienti da tutta la regione che proporranno le proprie etichette lungo il percorso enologico allestito nel centro storico. Accanto ai produttori vitivinicoli ci saranno anche le attività commerciali del paese, chiamate a rappresentare la tradizione gastronomica locale con un’offerta che spazia dalle tagliatelle ai funghi porcini ai salumi e formaggi tipici, passando per pizze, grigliate, arancini, cullurielli e la tradizionale stroncatura, in un itinerario pensato per valorizzare i sapori autentici del territorio.

TALK, CONCERTI, PERFORMANCE E DJ SET

Ad aprire il programma sarà, alle 18 in piazza San Giuliano, il talk dedicato al tema “La produzione vitivinicola calabrese tra opportunità e crescita del territorio”, occasione di confronto tra istituzioni e operatori del settore sulle prospettive di sviluppo del comparto e sul ruolo che il vino può svolgere nella promozione economica e turistica della Calabria.

La manifestazione proseguirà poi fino a tarda sera con concerti, performance artistiche e dj set, trasformando il centro storico in uno spazio di incontro e socialità.

Per il sindaco Luca Lepore, Aiello Divino rappresenta ormai un appuntamento strategico per la crescita del territorio. «Vogliamo raccontare Aiello attraverso ciò che la rende unica: il vino, le produzioni agroalimentari, la storia del borgo e la capacità di accoglienza della nostra comunità. L’obiettivo è creare opportunità per le imprese locali e promuovere un turismo esperienziale fondato sulla qualità e sull’identità dei luoghi», afferma il primo cittadino. Lepore sottolinea inoltre come il successo della manifestazione sia il risultato della collaborazione tra istituzioni, operatori economici e cittadini.

Un ringraziamento è stato rivolto ad Arsac, agli espositori e alle attività commerciali coinvolte, protagonisti di un progetto che punta a generare ricadute concrete per l’economia locale. Negli ultimi anni Aiello Calabro ha avviato un percorso di valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale e paesaggistico, con particolare attenzione al centro storico e al castello. In questo contesto, eventi come Aiello Divino diventano strumenti di promozione territoriale capaci di attrarre visitatori e consolidare l’immagine del borgo come destinazione turistica durante tutto l’anno. L’invito dell’amministrazione comunale è rivolto sia ai residenti sia ai tanti turisti che trascorreranno l’estate sulla costa tirrenica e nell’entroterra cosentino: una serata all’insegna del buon vino, della cucina tradizionale e della convivialità, con l’obiettivo di raccontare una Calabria che investe sulle proprie eccellenze e sulla forza delle proprie comunità.