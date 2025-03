Cosenza, al via la Decina 2025 del Premio Sila: Marco Lodoli presenta “Tanto poco”

2 minuti per la lettura

Al via la Decina 2025 del Premio Sila: Marco Lodoli presenta “Tanto poco” alla Mondadori di Cosenza. Un viaggio nella letteratura che apre il cammino verso la tredicesima edizione prestigioso riconoscimento letterario.

COSENZA – Prende ufficialmente il via la Decina 2025 del Premio Sila ’49 con la presentazione di Tanto poco, il nuovo romanzo di Marco Lodoli. L’evento si terrà venerdì 21 marzo alle 18, presso la libreria Mondadori di corso Mazzini, nel cuore della città. A dialogare con l’autore sarà la professoressa Alba Battista, in un incontro che promette di offrire spunti di riflessione e suggestioni letterarie.

La serata inaugura il percorso che porterà all’assegnazione del prestigioso riconoscimento, giunto alla sua tredicesima edizione. La Decina rappresenta una fase cruciale del premio: una rassegna di appuntamenti in cui i dieci finalisti incontrano il pubblico, dando vita a un dialogo diretto sui loro lavori.

Marco Lodoli e il viaggio letterario di “Tanto poco”

Con “Tanto poco”, Marco Lodoli racconta una storia di amore assoluto e inconfessato: quello di una bidella per un professore ignaro dei suoi sentimenti. Una passione segreta e totalizzante, che si muove tra il desiderio e il sacrificio, in un gioco di distanze e rinunce. Il protagonista, Matteo, è un insegnante e scrittore dalla carriera incerta, mentre la donna che lo ama vive nell’ombra, proteggendo il suo sentimento con una dedizione silenziosa e feroce.

Attraverso una prosa intensa e delicata, l’autore esplora il confine tra realtà e illusione, amore e ossessione portando il lettore in un universo intimo e tormentato. Al centro della narrazione una figura femminile disposta a rinunciare a tutto pur di preservare il sogno d’amore. Un libro che promette di lasciare un segno, confermando la capacità di Lodoli nel tratteggiare l’animo umano con profondità e sensibilità.

Premio Sila ’49: un riconoscimento alla letteratura di qualità

Nato per valorizzare la scrittura capace di interrogare il presente, il Premio Sila ’49 è oggi uno dei più autorevoli riconoscimenti letterari italiani. Ogni anno, una giuria seleziona dieci opere che si distinguono per originalità, qualità stilistica e rilevanza tematica. La Decina rappresenta un’occasione unica per i lettori: non solo per conoscere da vicino gli autori e le loro opere, ma anche per partecipare attivamente al dibattito culturale.

L’evento del 21 marzo segna l’inizio di un calendario ricco di incontri che accompagneranno gli appassionati fino alla proclamazione del vincitore. Per Cosenza e per il panorama culturale italiano, il Premio Sila ’49 continua a essere un appuntamento imperdibile, capace di unire scrittori, critici e lettori in un dialogo sempre vivo e stimolante. L’ingresso all’evento è libero, un’opportunità da non perdere per chi ama la letteratura e vuole scoprire i protagonisti dell’edizione 2025 del Premio Sila ’49.