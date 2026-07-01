Lotta alla mafia, il libro “Diario della memoria” a Castrolibero

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COSENZA – Il libro “Diario della memoria – Imprenditori contro la ‘ndrangheta” di Luciana De Luca sarà presentato domani, giovedì 2 luglio alle ore 18 nella sala “Sandro Tito” della redazione centrale del Quotidiano del Sud a Castrolibero (Cosenza). L’iniziativa rientra in una giornata dal tema “Il prezzo dei no e dei sì alle mafie” organizzata dalla Fondazione Mario Dodaro.

Sono previsti gli interventi di Daniela Marcone, referente nazionale memoria Associazione Libera; Luciana De Luca, autrice del Diario della memoria; Gaetano Saffioti, imprenditore sotto scorta da molti anni, Dario Musolino, economista regionale e docente all’Università della Valle d’Aosta e GREEN-Università Bocconi; Giuseppe Borrello, referente regionale Associazione Libera, Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’Università della Calabria.

Gli interventi saranno moderati e introdotti dal direttore del Quotidiano del Sud Rocco Valenti.